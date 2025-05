Felipe Pettinato compartió en Instagram un video de una videollamada con su hija, en el que se evidencia un fuerte rechazo por parte de la menor. Durante la conversación, ella expresó su malestar por los constantes intentos de contacto de su padre:

“Estoy cansada de que me llames todo el día”, le dijo. A pesar de que él intentó suavizar la charla diciéndole que le gusta hablar con ella, la niña fue contundente: “No me gusta hablar. No me vas a buscar”.

El intercambio fue tenso de principio a fin, con Felipe intentando sostener la conversación y ella reiterando que no deseaba verlo ni recibir más llamadas. Finalmente, accedió solo a que la llamara al día siguiente, pero dejó claro que no quería salir con él.

La escena ocurre en un contexto delicado para Pettinato, quien fue condenado a nueve meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple contra una menor, hermanastra de su expareja. Además, está imputado por el incendio que provocó la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en 2022, un caso que sigue bajo investigación judicial.