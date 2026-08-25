Valentina Pergolini, la hija menor de Mario Pergolini y de la psicóloga Dolores Galán, se presentó en Popstars (Telefe) durante el estreno de la nueva temporada del reality. La joven de 20 años formó parte del multitudinario casting presencial y logró superar el primer filtro del programa.

Fue una de las 3 mil jóvenes que habían superado previamente la instancia virtual. Así llegó a presentarse en el casting de Parque Roca con el número 2274.

Para su audición tuvo apenas 30 segundos y decidió cantar a capela uno de los grandes clásicos de Britney Spears: “Baby One More Time”. Frente a los coaches, Valentina mostró su faceta como cantante y buscó avanzar en la competencia para formar parte de la nueva banda pop.

Antes de su presentación, la hija de Mario Pergolini contó cómo estaba viviendo la experiencia y destacó el clima que encontró en el lugar.

“Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”, expresó ante las cámaras de Telefe mientras esperaba su turno.

Finalmente, llegó el momento de conocer quiénes habían conseguido avanzar en el casting. Cuando Nico Vázquez anunció los números seleccionados, entre ellos apareció el 2274 de Valentina Pergolini.

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Quién es Valentina Pergolini

Aunque es conocida públicamente por ser la hija de Mario Pergolini, Valentina viene construyendo su propio camino artístico y está vinculada desde hace varios años con las artes escénicas y el teatro musical.

De hecho, consiguió su primer trabajo profesional en el circuito comercial después de superar audiciones abiertas para formar parte de Despertar de Primavera (Spring Awakening), el musical dirigido por Fernando Dente que se presentó en el Teatro Ópera de la avenida Corrientes.

Ahora, Popstars representa un nuevo desafío. Pese a tener un apellido muy conocido en los medios, deberá atravesar las próximas instancias y demostrar todo su talento. Y, en ese sentido, su primera aparición fue muy alentadora.