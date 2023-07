La despedida de Juan Román Riquelme ha dejado mucha tela para cortar, sobre todo al haber contado con la presencia de Lionel Messi en la Bombonera. Con todos los ojos puestos en él, llamó mucho la atención que en medio del tenso momento que vivió Sofi Martínez con Coco Basile, el jugador abandone el vestuario, y decida no cruzarse con la periodista.

Después de aquella inolvidable entrevista que la cronista le realizó en Qatar, para muchos la relación entre Messi y ella era cercana, pero lo cierto es que nada de eso es así. Este miércoles, Flavio Azzaro contó en Desayuno Americano (América TV) el por qué del desplante del delantero del Inter Miami a la notera, y las cosas no están nada bien entre ellos.

“Lo de Sofi Martínez tiene que ver con que Messi estaba enojado con ella”, disparó el periodista en el ciclo que conduce Pamela David.

“Ella hizo una serie de entrevistas para la TV Pública (Llave a la eternidad) y cuando entrevistó a Messi, él le dijo algo en off que ella después contó”, sumó y aseguró que “Messi lo consideró una traición”.

“El le cuenta algo que tiene que ver con la camiseta de Boca, todo en off. Sofi después, no recuerdo si en las redes sociales o en el programa de Andy (Perros de la calle, Urbana Play), lo revela. Él le reconoció que sí quería ponerse la camiseta de Boca Juniors, pero no lo quería hacer público”, aseguró Azzaro develando el misterio del enojo del futbolista con la cronista.