En un año muy especial para Yanina Latorre. Luego de ser parte de LAM desde sus inicios, la panelista del ciclo de Ángel de Brito dio el salto y desde la semana pasada conduce Sálvese quien pueda, ciclo que marca su debut como conductora en la televisión argentina. Luego de su paso por la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la llegada a sus 56 años motivó una enorme fiesta.

La esposa de Diego Latorre celebró su cumpleaños en un salón de Palermo al que asistió su familia, como sus amigos, compañeros y seres queridos. Entre los famosos que dijeron presente se encontraban Marcelo Tinelli, quien posó en la previa junto a la cumpleañera, y Ángel, quien además de ser su amigo, es el productor de su flamante programa.

También fueron parte de la celebración Baby Etchecopar, Laura Ubfal, Pepe Ochoa, Lourdes Sánchez, Fede Popgold, Pía Shaw, La Barby, Ximena Capristo y más. Su hija Lola y su madre, Dora Caamaño, se mostraron felices por Yanina, e incluso bailaron juntas en la pista de baile en honor a la agasajada.

A tono con la decoración del lugar, Yanina eligió un atuendo con un estilo disco, compuesto por un vestido corto de tiras finas y escote pronunciado. La prenda, de color plateado con flecos brillantes, le aportó movimiento y reflejaba la luz, evocando el estilo de las bolas de espejos características de la década del setenta, las mismas que fueron parte de la ambientación. El vestido lo complementó con sandalias de taco alto en tono metálico.

Mientras que para el peinado optó por llevarlo suelto, con ondas suaves y volumen, mientras que el maquillaje destacaba sus ojos con sombras oscuras y delineado marcado.

Uno de los momentos más divertidos, que fue registrado por su maquilladora Mariela Daguer, fue el baile de Yanina junto a Diego Latorre. “¡Dejó la silla!“, afirmó, sobre el momento en el que el exjugador se sumó a la pista de baile, mientras sonaban éxitos de Whitney Houston, Abba, ”Gloria de Laura Branigan y “Dreams” de Fleetwood Mac.

Aunque los clásicos de siempre pusieron a moverse a todo el mundo, también hubo tiempo para algunos hits actuales de cumbia y cuartero como Ximena Capristo, su compañera en LAM como en SQP, se prendió con “La Morocha” de Luck Ra.

Otro momento importante de la fiesta fue cuando Yanina se reunió para los flashes junto a Ángel de Brito y gran parte de las “angelitas” de este año como Marixa Balli, Juli Argenta, La Barby y Matilda Blanco.

A casi una semana de debutar con su programa Sálvase quien pueda, que marca su debut en la conducción en TV mientras sigue trabajando como panelista de LAM, Yanina Latorre tiene muchos motivos para agradecer. Junto a un grupo de amigas emprendió un viaje de fe a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por supuesto que no faltaron los momentos divertidos.

“Cuando le dije a Lola que me iba a Luján para rezar no me creyó”, contó, divertida en sus redes, en donde compartió algunas de las fotos que se tomó. Primero junto a sus amigas con la basílica de fondo y después, con el altar en el lugar que cada año recibe a miles de personas y en especial cada 8 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Virgen de Luján.

Entre los devotos de la Virgen también se encontraban muchos seguidores de Yanina. Las amigas de Yanina filmaron el momento en el que varias personas se tomaban fotos con ella y la saludaban. “Acá estamos. No nos vamos más. Esto se tornó multitud. Hace 10 minutos estamos tratando de irnos, pero no nos podemos ir”, comentaron, divertidas.