El pasado fin de semana, el reconocido músico Paco Amoroso protagonizó un momento impactante durante su presentación en el Foro Puebla de Ciudad de México, donde se presentó junto a su compañero artístico Ca7riel. Mientras ambos interpretaban su éxito El único, Paco, en medio de una coreografía al borde del escenario, perdió el equilibrio y cayó al vacío. La escena, que fue captada en video, muestra cómo el artista no alcanzó a protegerse con los brazos, lo que provocó un fuerte impacto que alarmó tanto a sus compañeros como al público presente.

La situación generó momentos de tensión entre los asistentes, que no tardaron en expresar su preocupación. De inmediato, el equipo de producción asistió al músico, quien fue trasladado a un hospital cercano para evaluar posibles lesiones. Allí, tras realizarse diversos estudios, los médicos confirmaron que no había sufrido fracturas ni heridas graves, un alivio tanto para los fans como para el propio Paco.

Pese al impacto de la caída, Paco demostró su sentido del humor y tranquilidad al compartir su experiencia en sus redes sociales. En un posteo de Instagram, subió un video que documenta el accidente junto con imágenes en las que aparece en una silla de ruedas desde el hospital. “Mi carita antes de que me digan que no me fracturé nada. Gracias CDMX estuvo increíble!!! Esto sigue”, escribió el artista ante sus más de 636 mil seguidores.

Puede interesarte

La publicación fue rápidamente inundada con mensajes de apoyo y bromas amistosas, incluidos comentarios de figuras como Ca7riel, quien escribió: “No amigo, te hiciste vergoncha”. También se sumaron personalidades como Natalia Oreiro, Celeste Cid y Carla Quevedo, quienes dejaron emoticones y palabras de aliento. Otro de los mensajes destacados fue el del actor Humberto Tortonese, que comentó: “¡Paquito no se quiebra!”.

Los argentinos dan tanto contenido, he visto todas las perspectivas de la caída de Paco Amoroso NFNFFNFKFKF VIVA ARGENTINA pic.twitter.com/1Ly37UP3xA — Kote ☆ (@ryumoree) November 18, 2024

Por su parte, Ca7riel compartió en sus historias de Instagram una imagen impactante del momento exacto en que Paco cayó. “Mi pana”, escribió acompañando la postal que muestra el instante del accidente.

Pobre del Paco Amoroso aplicó un Fher de Maná diciendo “pongan mas piso” pic.twitter.com/GWPmoTW3IP — el gosco (@ghostcolour) November 18, 2024

A pesar del percance, Paco Amoroso dejó claro que el espectáculo debe continuar. Junto a Ca7riel, el artista confirmó que seguirán adelante con las fechas programadas de su gira en México, incluyendo presentaciones este jueves 21 de noviembre en el Foro Tims de Monterrey, el viernes en el Foro Arpa de Querétaro y el sábado en el festival Tecate Comuna en Puebla. “Esto sigue”, aseguró Paco en su publicación, reflejando la fortaleza y compromiso de los artistas con sus seguidores.

Con un título tan provocador como su propuesta musical, Baño María, el primer disco de estudio de Ca7riel y Paco Amoroso, lleva la transgresión a otro nivel. Inspirado por el procedimiento químico de “cocinar ketamina”, su nombre y concepto encapsulan un espíritu de euforia, distorsión y desinhibición. La portada del álbum, que muestra a ambos artistas desnudos en un jacuzzi, simboliza su inmersión literal y figurativa en un proceso creativo que mezcla géneros y emociones para desafiar los límites del pop contemporáneo.

Puede interesarte

Grabado en Miami, Baño María es una obra que se desliza entre sonidos de dembow, drum and bass, r&b, industrial, trap y otros estilos, mostrando la versatilidad de los artistas. Las canciones, que parecen desarrollarse en un viaje nocturno que empieza a la 1 AM y termina al mediodía, se presentan como un reflejo de la intensidad de una larga fiesta urbana.

La producción del álbum contó con un equipo de colaboradores de renombre, como el argentino Federico Vindver, conocido por trabajar con artistas de la talla de Kanye West y Bad Bunny, y otros productores destacados como Pipe Bernal, Lewis Pickett, Vibarco y Taiko, quienes han sido responsables de éxitos de figuras como Nathy Peluso, Karol G, Maluma y Shakira.

Sin embargo, uno de los puntos más llamativos de este trabajo es la participación de dos de las mayores estrellas pop argentinas: Lali Espósito y Tini Stoessel. Ambas aparecen en el álbum, convirtiéndolo en el único proyecto musical que reúne a estas figuras. En palabras de Ca7riel: “Con Lali nos metimos al estudio porque estábamos geográficamente cerca. Y Tini no sé dónde estaba, estaba en otro planeta haciendo la suya y apareció”.