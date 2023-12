“Sí, soy la que se ha tragado un cepillo de dientes”, escribió Haizea en la descripción de su perfil de TikTok donde cuenta con más de 3.000 mil seguidores. Y es que su historia es tan increíble que no tardó en hacerse viral dentro de la plataforma.

Haizea, una joven española, no dudó en compartir como primer video de su nueva cuenta en TikTok un story time de la vez que se tragó un cepillo de dientes. Ante la desconfianza de los usuarios que no lo creían posible, la usuaria fue compartiendo algunas pruebas del hecho.

En uno de sus tantos videos, explicó con detalle la insólita experiencia que vivió hace un tiempo cuando, al atragantarse con un trozo de jamón, intentó salvarse pero todo terminó de la peor manera. Haizea se tragó un cepillo de dientes y debió ser operada de urgencia.

El story time de cómo se tragó un cepillo de dientes

“Todo empezó porque estaba comiendo jamón de pavo”, comenzó contando Haizea en su video de TikTok. “Una loncha se me quedó atascada. Me estaba ahogando y no podía respirar. Todos estaban trabajando, menos mi padre que estaba en otra habitación”, siguió.

“Al ver que el trozo de jamón no salía y que me iba a ahogar, cogí el cepillo para intentar sacarme el jamón. Haciendo eso, jamás pensé que iba a terminar tragándome el cepillo”, expresó la usuaria. Luego, tuvo que explicarle al padre que se había tragado el cepillo.

“Me dice que no podía ser hasta que fue al baño y vio que faltaba un cepillo de dientes”, relató Haizea quien finalmente fue con su familia al hospital. “Llegué a la ventanilla, me dijeron ‘¿qué te pasa?’ y yo ‘me he tragado un cepillo de dientes’. ‘Todos flipando!”, relató.

“No se lo podían creer hasta que me hicieron las radiografías y ahí estaba”, relató la usuaria, quien finalmente fue operada. Al despertar, descubrió el cepillo de dientes a su lado. “Me desperté con esto en el cabecero de la cama como si fuera un trofeo”, recordó la mujer.