La actriz Daniela Cardone generó asombro en la reciente emisión del programa La Noche de Mirtha, conducido por Mirtha Legrand, al revelar detalles sobre sus mascotas fallecidas. Cardone confesó haber embalsamado a siete de sus gatos tras su deceso, hecho que descolocó tanto a la conductora como a los demás invitados presentes en la 'mesaza'.

Con visible pesar, la actriz explicó: “Tenía seis, pero ahora hace tres días se me fue otra así que ya son siete”. Ante la sorpresa, José Luis Espert, otro de los invitados, observó: “Se te murieron siete gatos en total”. A lo que Cardone añadió: “Ahora tengo tres vivos”.

La reacción de Mirtha Legrand no se hizo esperar, quien con curiosidad exclamó: “¿Pero no te da miedo que te miren de noche?”. Con humor, Cardone admitió que sus gatos formaron parte importante de su vida y que la sensación de tenerlos cerca, aunque embalsamados, le resulta reconfortante. “Compartimos 16, 17 años juntos. Tengo una vida con ellos y los extraño mucho. No sé si hago esto porque mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso, pero me reconforta”, reflexionó la actriz.

Cardone también proporcionó detalles sobre el lugar donde guarda a sus peculiares mascotas: “Están en mi casa, en Monserrat, en una habitación. Están en un mueble antiguo muy lindo, en sus estantes, cada uno en su lugar. Se conservan ahí”.

A pesar de su apego a tener cerca a sus gatos embalsamados, la actriz manifestó haber tomado una decisión sobre su destino final. “Los voy a llevar a una iglesia para que descansen ahí definitivamente, en paz. Van a estar en la iglesia, al lado de San Expedito, pero no enterrados”, aclaró Cardone.