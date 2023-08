La joven influencer se realizó una segunda liposucción en la papada que terminó afectándole los nervios de la cara. Aun no se sabe si es irreversible.

La influencer chaqueña Luciana Milessi salió con un emotivo vídeo para las redes sociales para dar un llamado de atención a todas aquellas chicas jóvenes que le hacen llegar sus mensajes con rezos de poder operarse el cuerpo.

Puede interesarte

A partir de ello, la tiktoker realizó una autocrítica: "Debo darme cuenta de que soy una comunicadora, y hay mensajes que no van. Porque no está bueno salir feliz a decir que 'me operé toda'".

Luego de lo que fueron los escándalos debido a todo el bullying que recibió por la visible secuela que le dejó la última operación, en dónde terminó con una pequeña parálisis facial temporal, decidió salir a explicar los "pros y contras" a la hora de someterse a cirugías de alta complejidad. "Uno se burla o pone mensajes hirientes, sin saber que hay detrás de esa misma persona. Como si fuera gracioso. A mí me costó años aceptarme", recalcó.

“Si hay algo que no nos gusta de nuestro cuerpo y queremos cambiarlo o mejorarlo, hagámoslo con responsabilidad y sabiendo los riesgos que implica”, comentó Luciana Milessi. La fanática del ahora delantero del Manchester City, Julián Álvarez, se realizó una liposucción de piernas, brazos, panza y, por segunda vez, en la papada. “En la cara me tocaron ramas nerviosas, lo que me generó una parálisis facial. No puedo sonreír bien y la boca se me va a un costado”, afirmó.

Puede interesarte

“Las secuelas que dejó la cirugía me hizo reflexionar y hacer introspección sobre todo lo que estuvo pasando. A los 17 años tuve anorexia, pesaba 40 kilos y costó recuperarme. Cuando pensé que ya había dejado todo atrás, con 25 años me hago una lipo completa”, expresó angustiada. Durante el video, hizo hincapié en los comentarios negativos que recibe a diario y cómo estos les afecta.

Para cerrar, Milessi dejó un mensaje para todas las chicas jóvenes que la siguen: “No te operes, amate como sos y los que opinan del cuerpo de los demás, que se miren al espejo”. Entre los comentarios, la influencer recibió muchos comentarios de apoyo deseándole una pronta recuperación.

Tras compartir este video, el usuario @gronchela2 se encargó de contar la noticia en su cuenta de Twitter y exclamó: "No confío en ningún médico que recomiendan las influencers. Por canje te venden cualquier cosa, y las cirugías estéticas no son una joda". Ante estas palabras, la propia chaqueña lo citó y explotó contra él.

Al respecto, escribió una extensa respuesta: "1- No fue canje, la pague 3.300 USD. 2- Exactamente en mi video aclaro que las intervenciones quirúrgicas no son joda y que hagan todo con responsabilidad". De esta manera, Milessi buscó dejar en claro qué fue lo que ocurrió.

Para finalizar, la influencer explotó: "3- No hables sin saber, porque de verdad es un momento muy duro para mi y mi salud, para que estén inventando cosas que no son". Así, explicó que se encuentra atravesando una situación muy complicada, la cual desconoce si podrá tener una solución.

Así fue la respuesta de Luciana Milessi ante las críticas.