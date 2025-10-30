El hijo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández probó las cookies de Sofía Gonet y se largó a llorar. La grabación no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de ocurrencias.

“A ver, ¿qué hay? ¿Qué vamos a probar? Las cookies de la Reini, de Sofi son”, se la escucha decir a Valentina que está junto a sus hijos, Olivia y Benjamín.

Inmediatamente, el nene más chico grita y la modelo le dice: “No llores, ahí agarrás. ¿Qué cookie querés?”.

Puede interesarte

Todos toman una galletita y, sin dudarlo, el pequeño prueba una y rompe en llanto. Por su parte, Olivia aprobó la cookie: “Es un 100”.

"Bebe gordo"



Porque el hijo de Enzo Fernández probó las cookies de Sofi "La Reini" Gonet y se puso a llorar. pic.twitter.com/Dihjb6snMd — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 29, 2025

El video no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con todo tipo de ocurrencias. “¿Por qué lloraba? jajaja", “Cuando sos un bebé millonario y te pasas los canjes por el traste jajaja”, “Él es todo natural, no finge”, “Son espantosas, los chicos no mienten”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.