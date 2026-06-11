Casi se quema en vivo
La insólita reacción de un periodista de EE.UU. al desatarse un incendio en vivo
Ocurrió en un canal de televisión mientras informaban sobre alertas de tornado. En el video, que se volvió viral, se ve cómo el conductor intenta disipar el humo con las manos mientras la pantalla se vuelve gris.
Una escena insólita se pudo ver el pasado lunes en la pantalla del canal de televisión KFSM-TV, en Arkansas, Estados Unidos, cuando se inició un principio de incendio en un sector del estudio.
Puntualmente, no fue el incendio lo más llamativo, si no la reacción del periodista que se encontraba al frente de la transmisión en ese momento. Se trata del meteorólogo Noah Simmons, quien informaba sobre las alertas de tornado en diferentes zonas.
En el video que quedó registrado y se hizo viral en las redes sociales, se puede ver que el meteorólogo se da cuenta de que se había iniado un incendio en una de las luces del estudio, por lo que le advierte al camarógrafo para que apague el fuego antes de que se propague.
Sin embargo, Simmons no dejó de brindar la información del tiempo en ningún momento ni pidió a su equipo de producción salir del aire. Solamente se lo ve intentar sacar el humo con las manos, mientras la pantalla se vuelve cada vez más gris.