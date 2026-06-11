Una escena insólita se pudo ver el pasado lunes en la pantalla del canal de televisión KFSM-TV, en Arkansas, Estados Unidos, cuando se inició un principio de incendio en un sector del estudio.

NEW: Local Arkansas meteorologist continues live tornado reporting as a fire broke out in his studio.



Reporter Noah Simmons was seen covering his face after a studio light caught on fire in Johnson, Arkansas.



“We just had a fire in the studio, but we’ve got two tornado… pic.twitter.com/s0NrPxS3a6 — Collin Rugg (@CollinRugg) June 8, 2026

Puntualmente, no fue el incendio lo más llamativo, si no la reacción del periodista que se encontraba al frente de la transmisión en ese momento. Se trata del meteorólogo Noah Simmons, quien informaba sobre las alertas de tornado en diferentes zonas.

En el video que quedó registrado y se hizo viral en las redes sociales, se puede ver que el meteorólogo se da cuenta de que se había iniado un incendio en una de las luces del estudio, por lo que le advierte al camarógrafo para que apague el fuego antes de que se propague.

Sin embargo, Simmons no dejó de brindar la información del tiempo en ningún momento ni pidió a su equipo de producción salir del aire. Solamente se lo ve intentar sacar el humo con las manos, mientras la pantalla se vuelve cada vez más gris.