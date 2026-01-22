Juli Poggio sorprendió al exponer una singular teoría sobre el número en el reverso del DNI argentino. Con convicción, la influencer expuso en La Casa Stream: “DNI argentino. Un numerito que está después de todos los... A ver. Que son así (haciendo el gesto de una “v” horizontal con los dedos en vez de señalarlo como el del símbolo “menor a”). Ese numerito que está ahí. El de ella dice dos. Ese número es la cantidad de personas en el mundo que tienen tu mismo nombre”.

La afirmación llamó la atención y generó curiosidad entre los presentes en Lape Club Social, el ciclo de América TV. Paula Varela, al frente del programa por la ausencia de Sergio Lapegüe, invitó al panel a indagar: “Lo dijo Juli Poggio. Ahora vamos a chequear”.

Leo Paradizo intervino: “Me perdonan, ¿cuál de los números?”. Fue entonces cuando Varela aclaró, indicando la parte inferior del reverso del DNI: “Este, mira, el de acá. El de la fila del medio”.

Puede interesarte

Entre bromas, continuaron observando sus propios documentos. Varela insistió: “Vamos a ver. ¿Cómo están sus DNI, muchachos? Yo el mío no lo traje porque obvio que no digo la edad ni loca”.

Paradizo comentó: “Tengo dos”, y pronto la conversación giró hacia Martín Salwe: “Yo tengo dos. O sea, hay dos Martín Salwe. No puede ser, si soy único en el mundo”. Y detalló su nombre completo: “Martín Uriel, que explico. Uriel es un bombazo, algo de la Biblia. Luz de Dios”. A lo que Paradizo reaccionó: “Como Uriel Lozano”. En tono de broma, Varela sumó: “Martín Luz de Dios Salwe”. Paradizo concluyó con humor: “Una dicroica”.

La dinámica continuó animadamente. Salwe desafió: “¿Quién da más?”. Luciana Rubinska sorprendió: “Ocho. Ocho”. Varela confirmó: “Ocho, Luciana”.

A pesar de la cifra, Rubinska mantuvo el escepticismo: “Te diría que Rubinska no hay posibilidad de que haya ocho con mi nombre y mi apellido”. Paradizo intervino con ironía: “¿En Rusia? ¿No tenías segundo nombre?”. Rubinska explicó: “No, porque son Rubinski. Segundo nombre no tengo”.

En medio de las especulaciones, Mauro Szeta pidió claridad para la audiencia: “Pará Paula, explícale a la gente que está en la casa para que lo haga. Mostrás si podés dónde tienen que buscar el numerito. Es en el reverso del DNI para que se entienda. Cuando estás en tu casa van a decirte: ¿Qué hablan estos? En el reverso del DNI, lo voy a mostrar acá. La parte de atrás del DNI”.

Salwe sumó datos: “La parte de atrás. Tenés como todos unos asteriscos”. Varela reforzó la explicación: “El numerito que está ahí. Claro, como unos asteriscos”.

Tras revisar su propio documento, Varela concluyó: “Número, tres”. E indicó la ubicación precisa: “El primer número es el numerito que está acá. ¿Ves cuando terminan todos esos patitos acostados? Acá. Hay un número. Ahí lo ven. Ese es el número”.

Puede interesarte

En tono de burla, Varela bromeó con Rubinska: “Rubinka, no sé de dónde sacaste ese DNI, viejísimo”. Rubinska se defendió: “Lo tengo que renovar este año”. Varela replicó: “Ya vencido ese DNI, querida”. Rubinska aclaró: “No, me vence en noviembre”. Nuevamente Varela preguntó: “¿Qué número tiene Rubinska?”. “Ocho”, repitió Rubinska. Paradizo reveló: “Seis”.

En ese clima distendido, Salwe advirtió: “Para, para, para. Nadie se mete con Juli Poggio…”.

La conversación puso de manifiesto una leyenda urbana difundida en torno al DNI argentino. Se trata de un código OCR (reconocimiento óptico de caracteres según su sigla en inglés), es una zona de lectura mecánica en la parte trasera que contiene los datos codificados (tipo de documento, país, número de serie, fecha de nacimiento, sexo, fecha de caducidad y nombre/apellidos), y que sirve para autenticar al DNI en lectores especializados. Este número no indica cuántas personas existen con un mismo nombre, sino que cumple una función técnica para identificar de manera precisa el documento en procedimientos administrativos.