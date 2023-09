Carla Domínguez y Julio Seffino, novios que se dedican a bailar tango, hicieron que La Joaqui quede prendida fuego y apriete el botón dorado para enviarlos directamente a la semifinal de Got Talent Argentina.

“Estamos nerviosos y tratando de contener lo que nos pasa”, habían avisado los bailarines antes de una coreografía impactante que incluyó movimientos veloces y trucos arriesgados.

Los novios comentaron que se conocieron bailando y que su conexión traspasó la danza, y una vez que bailaron se entendió la gran química que poseen.

“Ahora entiendo cómo se engancharon. Yo también me hubiese confundido si me revolean así. No quiero que suene mal pero es increíble la tensión sexual de hacer el amor bailando que liberaron y sin hacer algo vulgar. Es tan hermoso y seductor, los dos son increíbles. Me encantó”, declaró La Joaqui.

Abel Pintos fue más conciso que su compañera. “Qué mujer y qué hombre”, sentenció el músico.

“Hace muchos años que no veía bailar a alguien tan increíble como hoy. Sos un gran partenaire y los dos saben lo que hacen, tienen su propia esencia. Tus miradas hacia ella, es increíble, felicitaciones”, les dijo Emir Abdul a Carla y Julio.

“El arte es y debe ser imperfecto. Pero ustedes son perfectos. Me emocionó tanto arte, tanto amor, pero no amor solamente entre ustedes, sino amor por lo que hacen. No me imagino a ustedes haciendo otra cosa más que bailar de la forma que bailaron. A partir de hoy me conmuevo viendo bailar tango”, aseguró Flor Peña.

Joaqui no dio oportunidad a que comiencen las votaciones y apretó el botón dorado. “Me encantó. Sigan fomentando el amor que es hermoso”, les pidió la jurado de Got Talent Argentina.