En la tercera fecha del Lux Tour en Argentina, Rosalía invitó a El Confesionario a La Joaqui. Se trata de uno de los momentos más personales del show, en el que la cantante española convoca a otra artista al escenario para confiar al público algo propio.

La Joaqui atraviesa por estos días el duelo de la separación del cantante cordobés Luck Ra y, ante la convocatoria de Rosalía, la referente del RKT abrió su corazón en el Movistar Arena porteño.

“Llevo toda mi vida recogiendo perlas. Cada abandono, cada traición. Pero hace poco, conseguí una perla muy pesada porque no era mala, sino una perla buena (…) Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida. Nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente”, comenzó La Joaqui.

LA JOAQUI HABLA SOBRE SU SEPARACIÓN CON LUCK RA EN EL CONFESIONARIO DE ROSALIA EN BUENOS AIRES



“Llevo toda mi vida recogiendo perlas, desde chiquita, cada abandono, cada vez que me atacaron y no me defendí, pero hace poco conseguí una perla muy pesada, y no la pude sostener.… — aspid  (@aspidzone) August 5, 2026

“Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda «moto mami»”, siguió, en referencia a la letra de la canción “Despechá”, de Rosalía.

“Era un viaje de siete días. Preparé un outfit de sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer, quería que me recordara como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Al cuarto llegó la propuesta, pero no era de compromiso, era de separación”, cerró La Joaqui, que despertó la ovación del público.

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Ante este relato, Rosalía respondió: “Nadie ha venido a confesarse de esta manera. Tú hablas y estás escribiendo barras de fuego todo el rato. Es increíble. Y te voy a decir una cosa: tú nunca has sido una perla, tú eres el océano entero”.

Por último, afirmó: “Te quiero. Toda la felicidad del mundo para ti. Te mereces el mundo entero. Gracias, mi Joaqui”.