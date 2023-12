A pocos días del comienzo de una nueva edición de Gran Hermano, el reality que promete volver a ser el éxito, por Telefé, se conoció quién será una de sus participantes más polémicas porque intervino en uno de los hechos de violencia que terminó en la muerte más resonante y lamentable de los últimos años: el caso Fernando Báez Sosa.

El programa de Santiago Del Moro, que debuta en la segunda semana de diciembre, justo antes de la fiestas de Fin de Año y que planea estar al aire hasta junio del 2024 convirtiéndose en la edición más larga que el show tuvo en la tevé local, ya tiene a sus futuros participantes aislados en un hotel.

Puede interesarte

Como imprime el protocolo del formato holandés que se replica en la pantalla de distintos países del mundo, entre ellos los futuros integrantes de la casa más famosa del país tuvieron que empezar con el obligatorio aislamiento que, para quienes lleguen a las instancias finales, en esta oportunidad

Entre ellos está Virginia Pérez Antonelli, la joven que decidió asistir con maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocidas como RCP, a Báez Sosa, el joven que fue asesinado a la salida de un boliche en Villa Gessel a manos de un grupo de rugbiers que este mismo año recibieron duras sentencias.

Virginia fue quien asistió a Fernando luego de que sufriera una terrible golpiza en manos de los deportistas e intentó salvarle la vida, algo que no pudo lograr, a pesar de sus buenas intenciones. Pero más allá de ese importantísimo rol también fue una de las principales testigos en la causa judicial que terminó con la condena de los 8 jóvenes que generaron la muerte de Báez Sosa.

Puede interesarte

"Vi a un chico tirado en el piso y me acerqué. Un chico de mi edad estaba arrodillado al lado de Fernando preguntando si alguien sabía hacer RCP. Como yo había hecho un curso en la Cruz Roja, me acerqué con otro chico, un civil, y le tomé el pulso. Como no tenía, le empezamos a practicar las maniobras", contó Virginia, en su declaración judicial. y ahora será parte del programa con más repercusión en la TV.