El juez Lewis J. Liman, del distrito federal de Nueva York, desestimó las demandas presentadas por el actor y director Justin Baldoni y su productora Wayfarer contra Blake Lively, Ryan Reynolds, su publicista Leslie Sloane y The New York Times. El fallo representa un duro revés para Baldoni en el marco de una disputa legal de alto perfil con acusaciones cruzadas que involucran difamación, extorsión y acoso.

Baldoni, reconocido por su papel en Jane the Virgin y por dirigir la adaptación de It Ends With Us, había exigido más de 650 millones de dólares en dos demandas separadas: una por supuesta difamación y extorsión relacionada con las denuncias públicas de Lively en su contra, y otra contra The New York Times por su cobertura del caso.

Sin embargo, el juez determinó que los alegatos no cumplían con los requisitos legales mínimos. En particular, señaló que las declaraciones de Lively están protegidas por el privilegio legal, ya que fueron emitidas dentro de un proceso formal ante la Comisión de Derechos Civiles. Tampoco se logró demostrar que Reynolds, Sloane o el periódico actuaran con negligencia o malicia.

“El tribunal no encontró indicios de que los acusados tuvieran motivos para cuestionar la veracidad de lo que expresaron públicamente”, explicó Liman en su resolución, dejando en claro que los estándares legales para sostener una acusación por difamación no fueron alcanzados.

Pese a la desestimación general, el juez concedió a Baldoni la opción de reformular ciertas partes de su demanda vinculadas con presunto incumplimiento de contrato e interferencia ilícita, fijando el 23 de junio como plazo para presentar modificaciones.

El equipo legal de Lively celebró el fallo como una victoria total, calificando las demandas de Baldoni como “fraudulentas” y prometiendo buscar sanciones contra los demandantes. The New York Times y los abogados de Sloane también saludaron la decisión, que consideran una validación del manejo ético y profesional de sus respectivas partes.

Mientras tanto, el caso principal sigue su curso. Aunque Lively retiró dos de las acusaciones originales por angustia emocional, ambas partes se preparan para un juicio en marzo de 2026, en el que se prevé que testifiquen bajo juramento.

El conflicto judicial sigue siendo foco de atención mediática, y aunque este fallo acota significativamente la ofensiva de Baldoni, sus abogados insisten en que aún explorarán caminos legales para reactivar partes del litigio.