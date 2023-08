Tras más de 60 horas y después de completar dos días enteros en huelga de hambre, Ángeles Béjar ha sido trasladada en la tarde del miércoles a Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril. Tras sufrir una crisis que ha empeorado notablemente su estado de salud, la madre de Luis Rubiales ha tenido que abandonar de urgencia la iglesia de la Divina Pastora de la localidad granadina, donde permanecía encerrada desde el lunes.

La progenitora del suspendido presidente de la RFEF tenía previsto comparecer frente a los medios sobre las 18.15 horas del miércoles para actualizar su estado de salud y volver a reivindicar la inocencia de su hijo, pero en su lugar fue el párroco del templo, Antonio quién dio la cara para anunciar su traslado a un centro médico. Según el cura, la mujer no va a volver al templo después de la crisis experimentada por el cansancio y el estrés.

Puede interesarte





Tras más de 60 horas y después de completar dos días enteros en huelga de hambre, Ángeles Béjar ha sido trasladada en la tarde del miércoles a Urgencias del Hospital Santa Ana de Motril. Tras sufrir una crisis que ha empeorado notablemente su estado de salud, la madre de Luis Rubiales ha tenido que abandonar de urgencia la iglesia de la Divina Pastora de la localidad granadina, donde permanecía encerrada desde el lunes.

La progenitora del suspendido presidente de la RFEF tenía previsto comparecer frente a los medios sobre las 18.15 horas del miércoles para actualizar su estado de salud y volver a reivindicar la inocencia de su hijo, pero en su lugar fue el párroco del templo, Antonio quién dio la cara para anunciar su traslado a un centro médico. Según el cura, la mujer no va a volver al templo después de la crisis experimentada por el cansancio y el estrés.

Puede interesarte

Además de la preocupante noticia, se desconoce en qué situación se encuentra Ángeles Béjar, aunque el mismo sacerdote ha confirmado que comenzó a "notar algo raro" instantes antes de abrir la puerta a la prensa para actualizar su situación, y que se encontraba "angustiada, mareada y con los pies hinchados" después de pasar los últimos dos días a base de agua y bebidas isotónicas, junto a su medicación, y durmiendo en un colchón en una capilla lateral.

La acción que desató el escándalo

El beso de Rubiales a Hermoso ocurrió el pasado 20 de agosto, durante las celebraciones por el triunfo de la selección española en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, evento que se llevó a cabo en Australia y Nueva Zelanda.

En un comunicado, Hermoso dejó claro que el beso no fue consentido. "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada", enfatizó.