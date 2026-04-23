Micaela Valeria Benítez fue encontrada con cortes en el pecho, el cuello y la espalda. La Justicia desplegó un importante operativo para dar con el sospechoso.

Una mujer trans de 37 años fue asesinada a puñaladas en su casa de la localidad de Virrey del Pino y la policía busca intensamente a su novio, quien fue señalado como presunto autor del crimen.

El episodio fue descubierto este miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en la esquina de Santiago del Estero y Horacio Quiroga, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3, en La Matanza.

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Todo comenzó con un llamado al 911 que advirtió sobre gritos y golpes dentro del domicilio. Al llegar al lugar, los policías hablaron con una vecina del primer piso, quien relató que cerca de las 16:40 había escuchado ruidos provenientes del departamento de la planta baja.

Cuando ingresaron a la propiedad, los efectivos encontraron a Micaela Valeria Benítez muerta.

Estaba en ropa interior, tirada en el piso de una de las habitaciones, y presentaba cortes en el cuello, el pecho y la espalda.

Durante la inspección de la escena, en el baño encontraron un cuchillo chico con manchas de sangre y rastros hemáticos en la pileta.

Luego, peritos de la Policía Científica realizaron tareas durante varias horas para reunir pruebas.

En un primer momento, la investigación estuvo orientada a un posible robo relacionado con la venta de un auto. Esa línea surgió a partir del testimonio de la misma vecina, que contó que la víctima estaba por vender su Ford Fiesta bordó y mencionó una supuesta reunión con un comprador.

A partir de esa versión, la policía comenzó a revisar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos registrados en las inmediaciones del edificio.

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Sin embargo, con el avance de la causa, esa hipótesis perdió fuerza. Los investigadores identificaron como principal sospechoso a la pareja de la víctima, un hombre de 28 años. Sobre él ya pesa una orden de captura nacional e internacional y es buscado de manera intensa por la policía.

Según pudieron establecer los investigadores, después del crimen el acusado se llevó el vehículo de la víctima. El auto todavía no fue encontrado y los pesquisas continúan analizándolo a través de cámaras de seguridad.

La causa quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, y fue caratulada como homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por ensañamiento, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.