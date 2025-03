El domingo, Moisés Dávalos (36) fue a visitar a sus padres que viven en San Justo, partido de La Matanza. Cuando terminó de lavar el auto en la puerta de la casa, siete delincuentes armados lo golpearon y le robaron su Chevrolet Onix delante de su familia.

A principios de marzo Moisés y su pareja regresaron de Brasil. Y este sábado llevaron el Onix -que todavía conservaba en el baúl las reposeras y sombrillas de las vacaciones- a un lavadero. Debido a que había muchos autos, optaron por esperar al día siguiente y limpiarlo en la casa de sus papás.

Cuando terminaron de almorzar, Moisés salió a lavarlo y solo le faltaba colocar las alfombras en la parte de atrás para concluir la tarea. “Estaba adentro del auto y escucho: ‘Dame todo, dame todo’. Cuando salgo, no sé si me resbalo y me empiezan a gritar: ´Dame la llave´. Uno me pegó una piña en la cara y sangró bastante“, relató sobre el momento que quedó registrado por una cámara de seguridad.

“Cuando estaba tirado boca arriba, uno de los delincuentes me apuntó en la cara, justo en los ojos. Tuve mi vida por unos segundos en las manos de otra persona", señaló Moisés.

En ese ínterin de 35 segundos, su pareja también fue agredida: “Me dijo que tuvo cuatro armas que la apuntaron y uno le pegó un culatazo. Le sangró la cabeza por completo“.

Moisés tenía puestos unos joggings de bolsillo corto y, en medio de la desesperación, se le cayeron las llaves del auto debajo del Volkswagen Polo de su vecino “Eran tan profesionales (los ladrones) que hasta se dieron cuenta que las llaves cayeron ahí abajo”.

“En mi mente pensaba: ‘Que no entren a mi casa’. El auto lo sacaron con mucha impunidad, ni se apuraron. Se ve que lo necesitaban entero”, sumó.

Tras el violento robo, los delincuentes escaparon en contramano y la pareja de Moisés llamó de inmediato al 911. Una vez que llegaron los efectivos policiales, fueron a la comisaría a realizar la denuncia.

Luego se supo que los delincuentes, exactamente ocho minutos antes de asaltarlo a Moisés, habían intentado robarle a un hombre una Renault Kangoo.

“Venían haciendo un raid delictivo con una impunidad absoluta. Actuaron con mucha maldad”, continuó. Al mismo tiempo, aseguró que el otro coche apareció el lunes “totalmente deshuesado”, mientras que del Onix todavía no hay rastros. “En el barrio le robaron a toda la cuadra. A nosotros es la primera vez que pasa. Pero San Justo es una zona liberada”, remarcó.