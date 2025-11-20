Un episodio de delincuencia seguido de muerte ocurrió en las últimas horas en Villa Madero, La Matanza. Una pareja que circulaba en una moto fue embestida por un auto: los ocupantes escapaban tras cometer un robo. La mujer, identificada como Paola Lonzo, de aproximadamente 40 años, salió despedida e impactó contra una columna, lo que le provocó la muerte inmediata. En tanto, el hombre sufrió varias fracturas y debió ser hospitalizado.

Fuentes policiales consultadas precisaron que el grave accidente ocurrió en la intersección de General Pinto, calle por la cual circulaba el rodado de menor porte, y General Paunero, por donde venían los dos autos a toda velocidad. Los ocupantes de los vehículos venían de robar en un comercio, precisamente en una carnicería ubicada a tres cuadras, y tras el hecho, escaparon en el auto del empleado del local.

Se trataba de un Peugeot 208 color blanco y un Fiat Siena del mismo color, el cual había sido sustraído esta misma noche en Tapiales. Este último embistió a la motocicleta y, debido al violento impacto, provocó que la conductora de la moto saliera despedida, golpeara su cabeza en el pilar de una casa y muriera en el acto.

Los autos continuaron con su fuga -la calle por donde circulaban sale a la avenida General Paz-, pero en una esquina de la zona, el Fiat Siena detuvo su marcha. De acuerdo a la información obtenida, el otro de los autos esperó a que se bajaran los delincuentes y todos escaparon en el 208.

La secuencia del choque quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes que encabezan esta nota, además del choque fatal, se observan la maniobra de los autos y los momentos previos al impacto.

El caso es investigado por el fiscal Marcelo Diomede, de la UFI N°5 de La Matanza, quien ordenó las pericias correspondientes para esclarecer el hecho, mientras que los investigadores continúa con la búsqueda de los responsables.

Tras el trágico episodio, los vecinos reclamaron más presencia policial.