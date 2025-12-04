La policía detuvo en las últimas horas a “Mayra” Solorzano, una mujer de 37 años señalada como la líder de una organización delictiva que realizó al menos ocho entraderas en la zona oeste del conurbano bonaerense. La captura ocurrió en una peluquería de Gregorio de Laferrere, donde la sospechosa fue sorprendida en pleno turno de belleza. Incluso pidió “unos segundos” para acomodarse el pelo antes de ser trasladada, por lo que llegó a la comisaría con la tintura a medio terminar.

El operativo se concretó este martes en el cruce de Piedra Buena y Gutiérrez, tras un trabajo encubierto de la DDI La Matanza. La mujer estaba prófuga desde hacía más de un año. La investigación se había iniciado en enero de 2024, cuando se realizaron 16 allanamientos y fueron detenidos cuatro miembros de la banda, junto con el secuestro de vehículos, celulares y otros elementos clave.

A partir del análisis de los teléfonos, los investigadores descubrieron que el grupo contaba con un informante policial: Blas Osvaldo Camacho, un teniente de La Matanza que les comunicaba en tiempo real los movimientos de los patrulleros y las alertas del 911. El agente fue detenido en abril, cuando llegaba a tomar servicio en la base de UTOI.

De acuerdo con la causa, Solorzano actuaba como nexo entre la organización y Camacho. Seleccionaba las viviendas a atacar, distribuía los roles y coordinaba cada golpe desde afuera, siempre en contacto con el policía para evitar la presencia de patrullajes. Uno de los hechos más violentos tuvo lugar en Villa Luzuriaga, en la casa de un familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora, donde los delincuentes actuaron armados y de manera agresiva.

La investigación, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 y la Unidad Funcional de Gravedad Institucional de La Matanza, determinó su rol como jefa y ordenó su captura.

Puede interesarte

El operativo en la peluquería

Tras meses de vigilancias y escuchas, los investigadores detectaron que Solorzano tenía un turno reservado en una peluquería de Gregorio de Laferrere. Agentes infiltrados se ubicaron como clientes y, cuando la mujer llegó al local, dieron la señal para concretar la detención. En el video del procedimiento se escucha a la acusada pedir que la dejaran “acomodarse el pelo” antes de subir al patrullero.

La mujer quedó detenida y será indagada en las próximas horas. Está acusada de robo agravado por el uso de arma de fuego, asociación ilícita, robos cometidos en poblado y en banda, y tenencia ilegal de arma de guerra. La causa, que también involucra al policía detenido, continúa en desarrollo y no se descartan nuevas capturas.