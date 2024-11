“Tenemos que esperar a ver qué caraaajo pasa cooon el Renault 9″, llega a balbucear el protagonista de este video que publicó el portal A24. Este tipo de imagen, usual y penosamente, se ve con automovilistas civiles que infringen la ley de alcohol cero al volante que rige parte del territorio argentino y que son captados por los agentes que los detienen con altos niveles de alcohol en sangre. Sin embargo, son contados los casos en los que el borracho es un oficial con el uniforme de la Policía, en este caso, de la Bonaerense.

Según se pudo saber de fuentes oficiales, las imágenes fueron tomadas este domingo en el partido bonaerense de La Matanza y el policía alcoholizado que se ve en el video tiene 26 años.

Los primeros datos indicaban que había sido descubierto a bordo de un Renault 9 conduciendo erráticamente. Sin embargo, hay otra información aún más grave que se conoció luego: estaba en funciones, según un segundo tramo del video que publicó la agencia de noticias NA.

En este segundo material audiovisual, se lo escucha balbucear: “Decile a tu compañero que baje de nuevo, ¿si? Porque si me pongo en puto le saco el auto”. Y luego, amenazó: “Si este chabón me dice algo que no me cae, este pibe va a la comisaría. Pierden todo, pierden todo”.

No se explicaron oficialmente las circunstancias del hecho en que fueron grabados los videos. Sólo adujeron las fuentes del caso que “el horario en el que se filmaron los materiales audiovisuales fue dentro de la guardia” del policía: de las 19 del sábado a las 7 del domingo.

Un policía de la Bonaerense se encontraba borracho durante un control en Isidro Casanova y fue pasado a disponibilidad por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad provincial.

No ofrecieron información las fuentes consultadas tampoco en cuanto al nivel de alcohol en sangre que tenía, pero, a juzgar por el video, y porque en una parte de la grabación se ve que se quedó dormido parado, seguramente era elevado. Ya de por sí, en todo el territorio bonaerense el dosaje permitido es de 0 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras conocerse las imágenes, primero se lo identificó y, luego, se le abrió un sumario administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos del ministerio de Seguridad de la provincia.

Tras la apertura de la carpeta disciplinaria, según pudo saber este medio, las autoridades le retiraron el arma reglamentaria al agente que pertenece al Comando de Patrullar de La Matanza Sur y que lleva 3 años y medio en la Policía Bonaerense.

Fuentes judiciales del distrito de La Matanza consultadas por este medio no se sorprendieron ante el video y dijeron que no hay causa en las fiscalías de ese departamento judicial, ya que se trata de una infracción de tránsito. Distinto sería si, estando borracho, hubiera cometido un delito al volante.

Igual, ya de por sí es grave que lleve la investidura policial en ese estado, remarcaron otras fuentes consultadas por este medio.

Pero no es todo, el policía que se ve alcoholizado en el video también era investigado por la Fuerza desde principios de año por otra carpeta disciplinaria, ampliaron las fuentes del caso.