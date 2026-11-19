Un brutal episodio ocurrió el lunes último en San Justo, jurisdicción de La Matanza. Un delincuente, identificado como Sebastián Álvarez, intentó vender su auto, un Volkswagen Fox blanco. Pero tenía una sorpresa: era robado, circulaba con un pedido de secuestro radicado a mediados de agosto en una comisaría de Villa Luzuriaga.

En el curso de la transacción, algo salió mal y comenzó una pelea. Álvarez supuestamente apuñaló a uno de sus agresores, según la acusación en su contra. La situación no tardó en convertirse en un pandemonio. Quienes lo rodeaban comenzaron a llamar a otros, repartidores de aplicación que llegaban con sus mochilas al sitio de la paliza, en el cruce de Peribebuy y Argentina.

“Gato, gato, es padre de familia el que clavaste, la concha de tu madre, quedate en bolas gato, ¡puto! ¡Ponete en orto, como las putas!”, le gritaba un agresor.

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Minutos más tarde, filmado por decenas de teléfonos, Álvarez terminó desnudo y ensangrentado, tras recibir una paliza en masa, con decenas de repartidores de aplicación que llegaban al lugar. Un video, que no es parte de esta nota, enviado en cadena a través de usuarios de WhatsApp de la zona oeste, lo muestra convulsionando sobre el asfalto, con su cara bañada en rojo.

CINE DEL BUENO 🚬😎 UN KAKO INTENTO VENDER UN AUTO EXPROPIADO DEL DUEÑO EN LA MATANZA. PERO NO SE ESPERO SEMEJANTE ORDA DE GENTE ENOJADA. LO DESNUDARON Y LE DIERON LATIGAZOS MIENTRAS IMBOCABA A SANTA CHORRA QUE LO SALVARA DEL VECINO DE LOS GUSTOS RAROS. https://t.co/hi6G8FFYfo — Gordo Nero 🍆(marco) (@El_GordoNero) November 18, 2026

Los repartidores, que llegaban uno tras otro, se pasaban las coordenadas del lugar. Rápidamente, la Comisaría Norte N°1 de San Justo de la Policía Bonaerense intervino con su Gabinete Táctico Operativo para frenar el caos, mientras más motos llegaban al lugar.

“Otra rata más, mirá cómo quedó por robar”. “Llamá, llamá”, dice una voz mientras convulsiona: “Después podemos ir en cana”. Efectivamente, cuatro sospechosos fueron detenidos por el delito de encubrimiento y lesiones recíprocas, en una causa a cargo de la UFI N°11, entre ellos Álvarez mismo, que fue acusado del delito de lesiones.

Uno de los detenidos fue el apuñalado, supuestamente, por Álvarez, que sufrió una herida leve. Otro del los detenidos tripulaba el Fox robado.

Álvarez, que sobrevivió al ataque, fue trasladado al Hospital Ballestrini, según fuentes del caso.