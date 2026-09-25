La localidad de Villa Luzuriaga, en el partido bonaerense de La Matanza, fue escenario el pasado lunes por la noche de un trágico siniestro vial. Raquel Isabel Ferreira, una vecina del barrio de 67 años, fue embestida por un motociclista cuando regresaba a su casa de realizar unas compras y, producto del impacto, falleció horas después.

Las imágenes de una cámara de seguridad de la zona registraron el momento del hecho y fueron clave para corroborar que el conductor de la moto escapó del lugar luego del accidente, sin siquiera acercarse a la víctima para asistirla. Ahora, personal de la Policía Bonaerense trabaja para dar con el responsable, que hasta este jueves al mediodía continuaba prófugo.

El trágico hecho ocurrió minutos antes de las 20, en la esquina de Thames y Guido Spano, a tan solo 200 metros de la transitada avenida Monseñor Bufano.

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Según se puede observar en el video que encabeza esta nota, recuperado de una cámara de seguridad de la zona, el motociclista, que al parecer circulaba a alta velocidad, atropelló a Raquel y la arrastró por algunos metros.

La mujer quedó tendida sobre el asfalto, inmóvil, mientras que el hombre logró recomponerse por sus propios medios a pesar del golpe. Acto seguido, tomó su moto, la puso en la posición correcta, se subió a la misma y huyó sin siquiera verificar el estado de salud de la víctima.

🚨 ATROPELLÓ A UNA JUBILADA, HUYÓ Y LA MUJER MURIÓ HORAS DESPUÉS



🏍️ Una mujer de 67 años murió tras ser atropellada por un motociclista que se dio a la fuga en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga. El hecho ocurrió en la intersección de Thames y Guido Spano y quedó… pic.twitter.com/qq5e2sF5sl — CANAL 26 (@canal26noticias) September 24, 2026

Al notar que la mujer estaba herida de gravedad, los ocupantes de un auto que pasaba por la zona frenaron su marcha, descendieron del vehículo y se acercaron a auxiliarla. Luego, fue trasladada en grave estado a un centro de salud local, donde murió horas después a causa de las heridas.

Los ocupantes de un auto que pasaba por la zona descendieron del mismo y asistieron a la jubilada.

Lucas, el hijo de la víctima, dialogó con los medios de prensa durante las últimas horas y brindó detalles que podrían ser de gran ayuda para dar con el sospechoso.

“Por lo que pudimos averiguar con los vecinos de la zona, sabemos que es una moto negra de la marca Corven Energy, de 110 cc, y la persona tenía un pantalón blanco y tipo un cuellito polar que le tapaba la cara”, explicó en diálogo.

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La investigación quedó bajo la órbita de la UFI N° 12 de La Matanza, desde donde ya se ordenó el análisis y seguimiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar las circunstancias y responsabilidades del trágico hecho.

Ante la falta de certezas sobre el sospechoso, familiares y amigos de la víctima buscan testigos que puedan aportar información sobre el momento del siniestro o de su posterior fuga. Cualquier persona que tenga datos se puede comunicar con el 911 o se presente con reserva de identidad en la sede de la Fiscalía, ubicada en la localidad de San Justo.