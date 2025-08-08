Un violento intento de robo a un taxista fue frustrado este miércoles a la madrugada en La Matanza. Todo ocurrió a las 6.50, en el barrio Lomas del Mirador y quedó filmado por una cámara de seguridad. Un sargento de la Policía bonaerense intervino y mató al delincuente.

El hecho ocurrió en el semáforo de la avenida Provincias Unidas al 1800 y Avellaneda, a 18 cuadras de la General Paz. Según los informes, el taxista esperaba el cambio de luces cuando un hombre se le acercó y le apuntó con un arma larga.

Rápidamente, uno de los agentes se bajó del colectivo, corrió hacia el ladrón, se identificó como policía y le dio la voz de alto.

Al verse acorralado, el delincuente intentó huir, pero el sargento disparó con su arma reglamentaria, una Bersa 9 milímetros. El asaltante recibió un disparo en el cuello y solo pudo alejarse unos pocos metros antes de caer desplomado.

Los vecinos que presenciaron la escena llamaron a emergencias y rodearon al hombre. Al llegar el personal médico del Same, se constató que el delincuente había fallecido.

Durante la investigación, las autoridades identificaron al ladrón como Maximiliano Giori Pucheta, de 32 años. Se descubrió que tenía antecedentes penales por robo agravado en marzo de 2013 y tentativa de robo en agosto de 2019.

El sargento no resultó herido durante el incidente. La causa quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la UFI N°12 del Departamento Judicial de La Matanza, quien dispuso preservar el lugar para las pericias correspondientes a cargo de la Policía Federal.

Respecto al taxista, huyó del lugar tras el intento de robo, por lo que las autoridades están trabajando para identificarlo e interrogarlo.