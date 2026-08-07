Un intento de robo a un grupo de personas que acababa de salir de una iglesia evangélica terminó con un violento tiroteo en Villa Madero, partido de La Matanza. Un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina intervino para defender a las víctimas, se enfrentó con los delincuentes y uno de ellos resultó herido.

El episodio ocurrió este miércoles cerca de las 21:30 sobre la calle Don Millán, frente a la Iglesia de La Cruz. De acuerdo con la reconstrucción inicial de la investigación, dos motochorros armados llegaron al lugar y comenzaron a amenazar a los fieles que abandonaban el templo con la intención de robarles.

Entre las personas que salían de la iglesia se encontraba un efectivo retirado de la Policía Federal de 52 años, que conversaba con un amigo junto a su vehículo cuando advirtió la secuencia. Al observar el asalto, intervino.

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Según las primeras actuaciones, los sospechosos respondieron con disparos, lo que derivó en un intercambio de tiros en plena vía pública. Mientras se desarrollaba el enfrentamiento, las personas que estaban en el lugar buscaron refugio para resguardarse.

🚨 SALÍAN DE LA IGLESIA, FUERON ASALTADOS POR DOS MOTOCHORROS Y UN POLICÍA RETIRADO LOS DEFENDIÓ A LOS TIROS: UN MOTOCHORRO BALEADO



Ocurrió en Villa Madero. El malviviente herido tiene 26 años y su cómplice logró escapar. El exefectivo de la Policía Federal resultó ileso. pic.twitter.com/n67OJ3tjNt — Nicolás Limas Sosa (@Nicolimassosa) August 6, 2026

Como consecuencia del tiroteo, uno de los presuntos asaltantes, de 26 años, recibió impactos de bala en una pierna y en la espalda. El hombre quedó herido en el lugar, mientras que el otro delincuente logró escapar y es intensamente buscado por la Policía.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron la moto en la que se movilizaban los sospechosos y la pistola Bersa calibre .380 utilizada por el policía retirado, que será sometida a las pericias correspondientes.

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Hasta el momento, los efectivos no encontraron el arma que, según la investigación, habrían utilizado los delincuentes durante el intento de robo.

La causa quedó a cargo de la UFI N.º 20 del Departamento Judicial La Matanza, que ordenó las primeras medidas de prueba. Además, personal policial analiza las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho e identificar al segundo sospechoso, que permanece prófugo.

Pese a la violencia del enfrentamiento, ninguno de los fieles que salía de la iglesia resultó herido.