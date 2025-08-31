Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a La Matanza este sábado, cuando una joven de 24 años fue asesinada durante un intento de robo. La víctima, identificada como Candela Santa María, trabajaba como chofer de una aplicación y fue atacada entre la 1 y las 2 de la madrugada en la localidad de González Catán.

La Justicia tomó intervención en el caso, buscando identificar al homicida mediante imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos que afirmaron conocer al sospechoso.

El crimen ocurrió cuando Candela se dirigía a recoger a un pasajero que había solicitado un viaje. Al llegar a la intersección de las calles Coronel Ramos y La Bastilla, donde estaba el punto de encuentro con el supuesto usuario, este la asaltó a mano armada y disparó contra ella para robarle su celular.

Según los relatos familiares, Candela se encontraba a bordo de su vehículo Fiat Cronos, que había adquirido recientemente y aún estaba pagando en cuotas. Para poder abonar el auto, había comenzado a realizar traslados con distintas aplicaciones de viajes, lo que le generaba un ingreso extra.

Tras el asesinato, familiares y amigos convocaron a una marcha para exigir justicia. Desde la mañana del sábado, tanto allegados a la víctima como vecinos y autoconvocados cortaron la Ruta 3, en el kilómetro 28, a la altura de Laferrere. Durante la manifestación, su primo Fernando declaró que ya habían identificado al presunto homicida, quien se encontraba prófugo. "Lo tenemos identificado y le pasamos la información a la policía. Mi prima era muy conocida. Compró un Fiat Cronos cero km, a pagar. Hacía trabajitos para pagarlo. Le pidieron el auto por esta aplicación porque la conocían y le hicieron la cama", enfatizó Fernando.

El primo agregó: "Le robó el celular, no el auto y la mató. Seguro le robó plata. Es un fisura. Son todos fisuras. La conocían, se ve que estaban pasados de droga y la mataron. El 9 de septiembre cumplía 25 años".

El caso quedó bajo la responsabilidad del fiscal Carlos Arribas, de la UFI de homicidios, quien ya ordenó diversas medidas en el marco de la causa. En ese contexto, tomó testimonios de testigos y continuó recibiendo declaraciones testimoniales en la fiscalía durante el mediodía del sábado.