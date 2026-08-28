Una mujer policía que estaba de franco y vestida de civil evitó este viernes a la madrugada un robo en una estación de servicio de González Catán, en La Matanza, al enfrentar a tiros a dos motochorros.

El violento episodio ocurrió a las 5.20 de la mañana de este viernes en una estación de servicio ubicada en la Ruta 21 y Calderón de la Barca.

Según los partes policiales, la agente de la Policía de la Ciudad estaba cargando combustible en su auto cuando vio que dos ladrones armados intentaban asaltar a un hombre que estaba en la estación.

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Ante esa situación, la policía- que trabaja en la División Anillo Digital - sacó su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó cinco disparos.

🚨LA MATANZA: POLICÍA ABATIÓ A UN MOTOCHORRO QUE INTENTÓ ROBARLE



🔴Ocurrió en #gonzalezcatan cuando la efectivo de la Ciudad baleó a delincuente durante un intento de robo en una estación de servicio. La mujer policía fue atacada a tiros y respondió con su arma reglamentaria. pic.twitter.com/qG5AunLxac — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) August 28, 2026

Uno de los ladrones, de 17 años, recibió un disparo en el abdomen y otros en la pierna izquierda y se encuentra internado. Mientras que el otro sospechoso pudo escaparse del lugar. En tanto, la policía de la Ciudad resultó ilesa.

Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Bonaerense se encontraron con el ladrón tirado y herido. A su lado encontraron un arma que ya fue secuestrada y será peritada.

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El adolescente fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde permanece internado. Al mismo tiempo, se lanzaron a la búsqueda del segundo ladrón, pero hasta este viernes al mediodía no lo habían encontrado.

La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado.