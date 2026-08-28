La Matanza: una mujer policía se enfrentó a tiros con motochorros y evitó un robo en una estación de servicio
Ocurrió en la intersección de ruta 21 y Calderón de la Barca, en González Catán. Uno de los ladrones resultó herido.
Una mujer policía que estaba de franco y vestida de civil evitó este viernes a la madrugada un robo en una estación de servicio de González Catán, en La Matanza, al enfrentar a tiros a dos motochorros.
El violento episodio ocurrió a las 5.20 de la mañana de este viernes en una estación de servicio ubicada en la Ruta 21 y Calderón de la Barca.
Según los partes policiales, la agente de la Policía de la Ciudad estaba cargando combustible en su auto cuando vio que dos ladrones armados intentaban asaltar a un hombre que estaba en la estación.
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Ante esa situación, la policía- que trabaja en la División Anillo Digital - sacó su arma reglamentaria, una pistola Pietro Beretta, y efectuó cinco disparos.
Uno de los ladrones, de 17 años, recibió un disparo en el abdomen y otros en la pierna izquierda y se encuentra internado. Mientras que el otro sospechoso pudo escaparse del lugar. En tanto, la policía de la Ciudad resultó ilesa.
Al llegar al lugar, los efectivos de la Policía Bonaerense se encontraron con el ladrón tirado y herido. A su lado encontraron un arma que ya fue secuestrada y será peritada.
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El adolescente fue trasladado al Hospital Simplemente Evita, donde permanece internado. Al mismo tiempo, se lanzaron a la búsqueda del segundo ladrón, pero hasta este viernes al mediodía no lo habían encontrado.
La causa fue caratulada como tentativa de robo agravado.