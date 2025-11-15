Un brutal femicidio conmocionó a la ciudad brasileña de Igarassu, en el estado de Pernambuco. La Policía detuvo a un hombre tras encontrar el cuerpo de una mujer en un descampado detrás de una comisaría.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles y el agresor, Michael Martins da Silva, fue identificado gracias al análisis de cámaras de seguridad.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el acusado, montado en un caballo, llevaba a la mujer inconsciente hacia una zona de monte. En el espeluznante video, se observa cómo intenta acomodarla para que permanezca sentada. Aproximadamente media hora después, el hombre fue visto saliendo solo del lugar.

La víctima fue identificada como Maria Natali Laurindo da Fonseca, de 23 años.

Según informaron los investigadores, la joven fue encontrada desnuda, con el cráneo destrozado por una piedra y múltiples heridas de arma blanca en el tórax.

Por la gravedad del ataque, la Justicia ordenó la prisión preventiva de Martins da Silva bajo la carátula de femicidio.

La investigación quedó a cargo de la Comisaria de Igarassu, con el apoyo de la 6ª Comisaria de Homicidios de Paulista, otra ciudad del área metropolitana de Recife. Las autoridades esperan los resultados de la autopsia para saber si la víctima fue además víctima de abuso sexual.