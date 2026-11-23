La aparición de una foto de su infancia alteró a Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, durante la noche de beneficios de MasterChef Celebrity. El músico se emocionó al encontrar una imagen suya de niño y una carta de su maestra de primaria, antes de preparar un plato inspirado en aquellos años durante el capítulo de este domingo.

“Yo tengo casi ninguna foto de cachorrito y acá está”, dijo Coronel al ver el retrato dentro de la caja misteriosa. Wanda Nara reaccionó de inmediato: “Ay, cachorrito, por favor”, mientras el participante preguntaba dónde habían conseguido la imagen. Coronel observó la foto y se refirió con humor a su aspecto de niño. “Cuando no era tan feo, ¿no?”, comentó. Luego describió la imagen: “Era así chiquitito y con cara con ‘trampera’”.

La carta que acompañaba la fotografía fue leída por Wanda Nara. “Tu desfachatez y amor por la música nos ha mostrado a un niño asombroso. Seguí siendo como sos, que te espera un futuro brillante. Te quiero. Tu maestra”, decía el mensaje dirigido al cantante por una maestra de su infancia.

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Al terminar la lectura, Mala Fama volvió a bromear sobre sí mismo: “Era un niño tierno, tranquilo, muy bonito, ¿no?”. El intercambio fue uno de los momentos que marcaron la apertura de una prueba atravesada por recuerdos de la niñez.

Los ocho participantes levantaron sus cajas y, en lugar de ingredientes, encontraron cuadernos escolares, fotografías y mensajes escritos por antiguas docentes. Además de Coronel, recibieron el material China Ansa, Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Marta Fort, Nazareno Casero y Julieta Poggio.

Ansa recordó que la escuela fue un espacio de contención en una etapa difícil de su vida. “El colegio para mí fue una contención cuando no tenía casa o no teníamos para comer”, expresó. También contó que solía llevar pan con manteca como vianda y que compartía parte de esos momentos con sus maestras.

Mazzocco se quebró al escuchar el mensaje de su docente, quien le pidió que no perdiera a la niña que lleva dentro. Tagliani, a su vez, habló de una fotografía tomada durante el único viaje que hizo a Chaco para conocer a su padre biológico y recordó un acto escolar en el que usó una pollera.

Después de las cartas, el jurado de MasterChef Celebrity Argentina presentó la consigna de la noche. Germán Martitegui les pidió a los famosos que cocinaran un plato libre capaz de reflejar los sabores, aromas y emociones asociados con sus primeros años.

“Tienen que transportarse a ese lugar que los hizo tan felices”, indicó Damián Betular. Los participantes dispusieron de 60 minutos de cocina y tres minutos de mercado para completar el desafío.

Durante la cuenta regresiva, Wanda Nara contó que su comida favorita en la primaria era el pebete de jamón y queso. La conductora también recordó los viajes al colegio junto a su madre, Nora Colosimo, y su hermana, Zaira Nara.

Cuando llegó el momento de la verdad, Mala Fama presentó una pizza a la piedra con muzzarella, fugazzeta, jamón, panceta y “chimirriquis”, a la que bautizó “La parabronca”. Explicó que el nombre remitía a una escena de su infancia: cuando atravesaba una situación de pobreza, su padre preparaba pizza con harina y queso para resolver la comida. “La bronca del hambre”, resumió.

El cantante precisó que aprendió a hacer pizza a los 11 años y que, para esta prueba, pudo sumar más ingredientes a la receta. “Tiene fugazzeta y la otra mitad es de jamón con panceta y, obviamente, mozzarella”, detalló ante el jurado. También explicó que su masa lleva una proporción de 70 de leche y 30 de agua.

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La preparación generó una reacción inmediata entre los integrantes del jurado y los invitados. Germán Martitegui aseguró que nunca había llegado una pizza de esas características a las devoluciones de MasterChef Celebrity Argentina, mientras que Wanda Nara y Maru Botana destacaron el aspecto de la masa.

“Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá”, elogió Germán la preparación. “Está rica, está finita, está sabrosa, tiene una historia”, agregó. El chef valoró que la preparación reuniera el relato personal del participante, la emoción de la consigna y el resultado final. Damián Betular, por su parte, señaló que el músico se mostró especialmente distendido mientras amasaba y cocinaba.

Tras recibir los elogios, Mala Fama agradeció al jurado y sostuvo que el cuaderno y la foto de su infancia habían sido determinantes para inspirarlo. “La superproducción de este programa nos recontra inspiró ya con el cuaderno, con la foto de cachorritos y todo eso”, afirmó. Su noche terminó coronada por el premio mayor de la semana: obtuvo la medalla dorada.