Cada uno fue contando distintas experiencias en sus carreras, y fue cuando La Mona detallaba su rutina de entrenamiento cotidiano que el relato derivó en un momento crítico para el Rey del Cuarteto cordobés. “¡Es que se me rompió el bazo, casi me muero!“, tituló La Mona, y pasó a contar en detalle el grave percance de salud.

“Te cuento, por veinte minutos me salvé la vida; me la salvó la Juana en realidad”, en alusión a Juana Del Seri, su pareja, “mi gran amor”, siguió. “Estábamos en una reunión con amigos, estaba Raúl Lavié, había un grupo de folklore, también, y Raúl se puso a cantar unos tangazos con ese vozarrón espectacular que tiene. Cuando terminó, empezaron ‘¡Que cante la Mona! ¡Que cante La Mona!’ Y tuve que subir yo, canté Zamba de Alberdi, le pedí que tocaran el bombo y empecé a zapatear un malambo...

Después llego a casa, con mi amigo y asistente Jorge y no sé qué pasó porque no me golpee ni nada, pero le digo ‘Che, estoy inflamado, me duele mucho la panza’. ‘Claro es que tomaste mucho vino?’ ‘¡No, no tome nada! ¡Eramos como diez y tomamos tres botellas de vino? Cuestión que Juanita también me dice ‘Te veo inflamado’ Yo le pedí una pastilla para irme a dormir y descansar y ella me dice ‘¡No, vamos al hospital ya!’ Y eso fue clave porque se me había roto el bazo. Estaba cubierto por una telita, nomás -me dijeron los médicos-, que si se rompia, se mezclaba con todos los órganos. Por eso cuando hay un choque se muere mucha gente, porque se le rompió el bazo y si llega muy tarde la ambulancia es fatal. ¡Así que Juanita me salvó la vida!“

Hablando de riesgo de muerte, un tiempo atrás, el cantante ya había recordado cuál fue el momento en que creyó que todo terminaba y salvó su vida de milagro. “Fue durante la dictadura. A las 9 de la noche llegaban los militares y decían que ahí, en los bailes, había montoneros. Hacían razias en mis shows. A mí el teniente me decía ‘a vos en media hora también te llevo preso’. A la gente la llevaba a las comisarías”, contó mientras todos en el estudio lo escuchaban en silencio.

Así cantaron La Mona Jiménez y Luck Ra #Mesaza pic.twitter.com/LDYrXKg2BY — nicolas (@nicolas63238207) November 23, 2025

“Había un soldado ahí y me dice ‘cuando el teniente se vaya, vos te escapás’. Yo le dije que no porque me iba a seguir y me iba a disparar un tiro. Entonces, él me dijo ‘no, porque yo le voy a decir que te fuiste para otro lado’. Ahí me escapé y me escondí en un Falcón lleno de yuyos hasta que se fueron ellos. A la hora salí y me fui a mi casa”, siguió con el estremecedor relato.

Pero la historia no terminó ese día, todavía faltaba lo peor: “Una semana después, fui a hacer un show y cuando bajo estaba el teniente esperándome. Me dice ‘documentos y por qué se escapó usted. Queda detenido’”. Ahí comenzó una noche de terror para el cantante. “Ahí quedé detenido y salí como a las dos de la mañana. La gente estaba gritando y puteando porque yo no llegaba al baile, entonces el teniente me dijo ‘la próxima vez te voy a tirar un tiro porque me hiciste quedar mal la otra vez con los soldados cuando te escapaste’”, revivió visiblemente conmovido, cuatro décadas después.

“Cuando paraban los autos verdes frente a mi casa, yo pensaba inmediatamente que venían a buscarme”, se sinceró, con el recuerdo de aquella noche tan latente que ya nunca nada fue igual.