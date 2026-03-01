La muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, desató una profunda crisis institucional en el país y encendió las alarmas en Medio Oriente.

El histórico dirigente falleció tras una ofensiva militar atribuida a Estados Unidos e Israel, lo que provocó una inmediata reconfiguración del poder en la república islámica y una escalada de tensiones regionales.

Créditos: REUTERS/Sharafat Ali

Un liderazgo provisional

Ante el vacío de poder, las autoridades iraníes activaron un mecanismo institucional previsto para situaciones excepcionales. Según medios internacionales, el control temporal del país quedó en manos de un consejo integrado por el presidente iraní, el jefe del Poder Judicial y un representante religioso del Consejo de Guardianes.

Este esquema de conducción transitoria busca garantizar la continuidad del Estado mientras se define la sucesión formal del líder supremo, una decisión que corresponde a la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de designar a la máxima autoridad política y religiosa del país.

La muerte de Khamenei marca apenas la segunda transición de este tipo desde la Revolución Islámica de 1979, lo que explica la magnitud del impacto político interno y la incertidumbre sobre el rumbo que adoptará el régimen en el corto plazo.

Créditos: REUTERS/Alaa al Marjani

Tensiones globales y riesgo de escalada

El fallecimiento del ayatolá se produjo tras una ofensiva militar de gran escala que tuvo como objetivo instalaciones estratégicas iraníes y altos mandos del régimen. La operación, que incluyó bombardeos sobre Teherán y otros puntos sensibles, generó una rápida respuesta del gobierno iraní y amenazas de represalias.

En el plano internacional, el episodio elevó la tensión geopolítica a niveles críticos. Irán prometió vengar el ataque y responsabilizó a Washington y Tel Aviv, mientras líderes mundiales pidieron evitar una escalada que podría extender el conflicto a toda la región.

El impacto también se siente en el mercado energético y en la estabilidad regional, ya que cualquier confrontación prolongada podría afectar rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz y desatar una cadena de represalias en Medio Oriente.

Khamenei, que gobernaba desde 1989, fue una figura central en la política iraní durante más de tres décadas. Su liderazgo consolidó un sistema teocrático con fuerte control interno y una marcada confrontación con Occidente, además de impulsar la influencia regional de Irán a través de aliados y milicias afines.

Ahora, con su muerte confirmada y un liderazgo interino en funciones, Irán enfrenta una transición inédita que podría redefinir su estructura de poder y el equilibrio político en una de las regiones más sensibles del planeta.