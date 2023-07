En las últimas horas se viralizó un audio de una mujer donde se muestra furiosa por un insólito motivo para quejarse: “Vengo indignada, la feria que está al lado de El Molino, sobre calle Pedro Vittori donde termina Rivadavia… ¡la negrada!¡la negrada! ¡invadieron Bulevar!”, comienza diciendo en su mensaje.

A lo que continúo relatando: “Me metí a la feria a ver que venden y venden ropa usada y cosas tejidas de crochet, baratas, que pueden comprar, accesible para el bolsillo de estos “morochos “ y la música … el reggaetón, entonces eso es un polo de atracción para “la negrada”, es como un hormiguero”.

Y sigue: “No quiero pecar ni de discriminatoria ni de racista, pero esa gente no está preparada para estar en Bulevar, vos no sabes la mugre, vasitos, papeles, bolsitas, faltaba que cag** ahí”, describió la mujer.

En este contexto, la vecina pidió al intendente que “por favor organicen esa feria para esa gente, pero siempre de Aristóbulo del valle para el norte, si es posible por donde está la granja La Esmeralda que es el lugar de ellos, no Buluvar”.

Y agregó: “entonces así evitamos robo, mugre, invasión, falta de educación, esa gente no está preparada para la placita Pueyrredón, ni Bulevar porque después a la noche ‘campanean’ todo y roban “

“Bueno, ya me descargué… pero que poco criteriosos los administrativos de los municipios y los gobiernos. ¡Loco no traigas la negrada que no está preparada para acá adentro!, déjala allá, y métele chámame, choripán y métele bombo y tehuelche y eso es lo que les gusta, mucho tetrabrik y ahí van a estar felices, pero no los traigas acá”, finaliza diciendo en su mensaje.