A pocos días de la final del Mundial entre la Selección Argentina y España, salió a la luz un gesto que Lionel Messi tuvo con todos sus compañeros de plantel. La encargada de mostrarlo fue Kelci-Rose Bowers, pareja del defensor Marcos Senesi, quien publicó un video en sus redes sociales con el exclusivo obsequio.

La influencer y futbolista mostró el kit personalizado que el capitán argentino entregó a cada integrante del plantel. El presente incluía un bolso con el nombre de cada futbolista, un termo Stanley dorado con el logo de la marca Messi, un mate, una bombilla y un paquete de yerba.

"Necesito mostrarles algo realmente genial, lo van a amar. Seguramente me vieron poner esto en mis historias de Instagram. Esto es un bolso personalizado que Marcos, que tiene su nombre en él", expresó Bowers al comenzar el video.

Luego fue mostrando uno por uno los elementos que contenía el bolso y destacó el diseño personalizado del regalo, pensado especialmente para cada uno de los jugadores de la Selección.



El recuerdo que conservó Senesi

Marcos Senesi integró la lista definitiva de convocados luego de la lesión de Leonardo Balerdi y formó parte del plantel que terminó como subcampeón del mundo tras la derrota frente a España en la final.

Según mostró Kelci-Rose Bowers, el defensor le entregó el kit para que lo conservara durante el viaje, lo que permitió que el exclusivo regalo de Messi se conociera públicamente a través de las redes sociales.

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Quién es Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi

Kelci-Rose Bowers, de 22 años, es una futbolista profesional e influencer británica que ganó una gran popularidad entre los hinchas argentinos durante el Mundial al acompañar de cerca a Marcos Senesi y compartir distintos momentos de la intimidad de la Selección en sus redes sociales.

Su carrera deportiva comenzó en las divisiones inferiores del Southampton y luego continuó su formación en la academia del Chelsea. Más adelante pasó por el AFC Bournemouth Women y también integró seleccionados juveniles de Inglaterra, consolidando su trayectoria dentro del fútbol femenino inglés.

La historia de amor con Senesi comenzó en 2024, cuando ambos coincidieron en una producción institucional del Bournemouth para presentar la nueva camiseta del club. A partir de ese primer encuentro iniciaron una relación que con el tiempo hicieron pública a través de distintas publicaciones en sus redes sociales.

Desde entonces, Bowers se convirtió en una presencia habitual junto al defensor argentino y durante la Copa del Mundo despertó el interés de los fanáticos por las imágenes y videos que compartió desde la concentración y en los estadios, como ocurrió ahora con el exclusivo regalo que Lionel Messi les hizo a todos los integrantes del plantel argentino.