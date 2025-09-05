La novia de un preso y otra mujer fueron llevadas a audiencia imputativa este jueves por haber participado en un ataque incendiario contra una panadería de Villa Gobernador Gálvez que tuvo lugar el 11 de julio pasado en San Diego al 400. Se trata de Priscila Yamile Muñoz, pareja del recluso de Piñero Nahuel Gastón Landriel –ya acusado en el mismo legajo– y Ludmila Alonso, quienes quedaron en prisión preventiva efectiva, según la resolución del juez Fernando Sosa.

De acuerdo a la imputación del fiscal Pablo Socca, Priscila Muñoz organizó –a pedido de su novio– la intimidación y extorsión, ya que en el frente del comercio se arrojó una nota donde se dejaba el número de un celular y se exigía una comunicación para no balearlo.

Socca atribuyó a Landriel haber sido el titular de la líena telefónica que se anotó en el papel incautado en la escena del ataque incendiario, aunque quien lo utilizaba era su pareja, quien estaba a cargo del plan. Por su parte, Ludmila Alonso fue acusada de haber adquirido el celular desde el que se intentó llevar a cabo la extorsión.

Imagen de durante la detención (Foto: Gentilezas)

El juez Sosa dio prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Muñoz y 60 días para Alonso.

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Nahuel Landriel está condenado a 13 años de prisión como integrante de la célula de Los Monos que opera en Villa Gobernador Gálvez bajo la jefatura de Héctor Daniel “Gordo Dani” Noguera. Actualmente está alojado en la cárcel de Piñero.