Priscila Crivocapich habló por primera vez públicamente sobre su relación con Roberto García Moritán, exmarido de Pampita, con quien se la vio en salidas en las últimas semanas. La modelo y periodista deportiva se mostró entusiasmada con este nuevo comienzo y destacó el trato que recibe del empresario.

“Estoy contenta, conociéndolo. Me gusta que es muy caballero, soy re chapada a la antigua”, reveló en diálogo con Puro Show. Aunque aclaró que aún no piensa en el futuro: “A esta altura de la vida no proyecto, disfruto lo que va pasando”.

En entrevistas previas, Priscila contó que tiene óvulos congelados por si en algún momento decide ser madre, aunque en este vínculo todo parece estar en una etapa temprana. Por su parte, García Moritán ya dejó en claro que no desea tener más hijos.

Además, la modelo respondió a las críticas de colegas por presuntos malos tratos en el ámbito laboral: “Traté de no escuchar porque no son cosas que tengan que ver conmigo. Estoy feliz en Telefe. Si alguien habló mal, que venga y me lo diga”.

Consultada por la relación de su ex, Pampita optó por no hacer comentarios. “No voy a opinar nada de la vida de los demás”, dijo escuetamente, evitando cualquier polémica.