El coordinador humanitario de la ONU en la República Democrática del Congo (RDC), Bruno Lemarquis, denunció en las últimas horas un brutal repunte de violencia en la región este del país, donde los combates entre los rebeldes del AFC/M23 y las Fuerzas Armadas congoleñas volvieron a recrudecer a niveles alarmantes. La advertencia llega tras una serie de ataques cometidos entre el 2 y el 7 de diciembre, con armamento pesado y bombardeos en zonas pobladas, que provocaron un escenario de extrema gravedad para la población civil.

Según el informe más reciente de Naciones Unidas, la escalada dejó al menos 74 muertos y 83 heridos, la mayoría civiles. Los ataques registrados en los territorios de Uvira, Walungu, Mwenga, Shabunda, Kabare, Fizi y Kalehe provocaron víctimas en cada uno de esos puntos, con episodios particularmente sangrientos en Walungu y Fizi, donde se concentró el mayor número de fallecidos por bombardeos y el derrumbe de viviendas. La ONU calificó el nivel de letalidad como “alarmante” por la intensidad y simultaneidad de los ataques.

Según la ONU, durante esos días se registraron agresiones directas con proyectiles, explosiones y ataques a zonas residenciales que destruyeron casas completas y dejaron a familias atrapadas en el fuego cruzado. La continuidad de los enfrentamientos impidió incluso la evacuación de heridos, profundizando la cifra de víctimas. Lemarquis definió estos hechos como “atroces” y afirmó que representan graves violaciones al derecho internacional humanitario.

Otro punto crítico es la destrucción de infraestructuras civiles, incluidas escuelas alcanzadas por artillería pesada. Para Naciones Unidas, el uso constante de explosivos en áreas densamente pobladas explica el aumento en la cantidad de muertos. “Los civiles y las infraestructuras civiles no son objetivos”, advirtió Lemarquis, al tiempo que reclamó el cese inmediato de los ataques para evitar un balance aún más trágico.

Imagen ilustrativa. (Foto: Gentilezas)

La ONU alertó que esta nueva ofensiva generó más de 200 mil desplazados internos desde el 2 de diciembre, además de miles de personas que cruzaron hacia Burundi y Ruanda en busca de refugio. Con los albergues saturados, el hacinamiento y la falta de atención médica están agravando la crisis humanitaria en una provincia que ya albergaba 1,2 millones de desplazados.

Puede interesarte

El organismo pidió garantizar el respeto del derecho humanitario y abrir corredores seguros para la asistencia. La escalada ocurre apenas días después de la ratificación del Acuerdo de Paz firmado el 4 de diciembre en Washington entre los presidentes de la RDC y Ruanda. Para Lemarquis, el pacto representa una oportunidad, pero “solo será real si la violencia cesa y los compromisos se traducen en acciones concretas sobre el terreno”.