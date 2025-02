A menos de un mes y medio de que China Suárez confirmara su relación de pareja con Mauro Icardi, los rumores de mala relación con Benjamín Vicuña volvieron a sonar en los medios.

El 7 de febrero, la expareja le celebró el cumpleaños a su hija Magnolia Vicuña y la versión de que al actor chile le habría disgustado la presencia del ex de Wanda Nara se convirtió en noticia.

Lejos de los escándalos, Benjamín fue abordado por el notero de LAM antes de tomarse un vuelo a Uruguay y les puso el pecho a las consultas.

📢 Benjamín Vicuña HABLÓ TRAS EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA MAGNOLIA



💬 "No tengo nada que opinar, no es mi historia"

💬 "Cada uno hace lo que puede"

💬 "Magnolia tuvo varios cumpleaños"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Ws8f14STAP — América TV (@AmericaTV) February 19, 2025

Puede interesarte

-¿Cómo estás pasando todo el escándalo mediático alrededor de las familias?

-Mi respuesta es la misma desde un principio. Ustedes la saben. Entonces, venir a buscar otra casa, la verdad que no, porque no van a encontrar otra cosa más que decirte que las cosas se resuelven a puerta cerrada, en casa, para preservar a los chicos, que son lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia.

-Cuando decís eso de “preservar a los chicos”, ¿sentís que del otro lado no se está respetando esa decisión tuya como padre?

-No sé. Cada uno hace lo que puede.

-¿Cómo pasaron el cumple de Magnolia?

-Tuvo muchos cumples, tipo Mirtha.

-Dijeron que te había puesto incómodo la presencia de Mauro Icardi.

-No, no. Tuvimos un cumpleaños muy lindo. Eso es importante. Los cumpleaños son ritos importantes.

-¿Se llevan bien con Mauro? ¿Cómo fue el encuentro?

-No pasa nada. No hay mucho más que explicar.

-¿Te molestó que en unos audios, entre Wanda y Mauro, hablaran de vos, de la paternidad?

-No. Menos mal que no vi y no me hago cargo tampoco.