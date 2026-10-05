La cantante argentina La Joaqui aparece maquillándose y dirigiéndose a la cámara en un video difundido en redes sociales. Durante la grabación, la artista responde a las críticas que ha recibido en relación con su vida personal y sentimental.

La Joaqui volvió a referirse de manera indirecta a las críticas por su vínculo con Tiago PZK. La cantante publicó un video en TikTok en el que se la ve frente a la cámara, mientras se maquilla y reproduce un audio que muchos usuarios interpretaron como una respuesta a los cuestionamientos que recibió desde que confirmó su noviazgo con el músico.

Con gestos de desinterés frente a la cámara y una actitud desafiante, La intérprete eligió una frase que no pasó inadvertida entre sus seguidores. “Ya me bautizaron como ‘la peor mujer del mundo’”, se escucha en el audio que utilizó para acompañar las imágenes. Poco después, sumó otra declaración que concentró la atención de quienes siguieron el posteo: “Si para ustedes soy la peor mujer del mundo, listo… soy la peor mujer del mundo”.

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La publicación se difundió con rapidez y reunió más de 1.500 comentarios. Entre los mensajes aparecieron críticas, apoyos y discusiones sobre la exposición pública de su nueva relación, que se conoció poco tiempo después de la separación de la artista de Luck Ra.

El video no incluyó referencias directas a ninguno de los músicos ni explicaciones sobre el destinatario de sus palabras. Aun así, el contexto llevó a que numerosos usuarios vincularan el mensaje con los comentarios que circularon en redes sociales desde que ella y Tiago PZK confirmaron que están en pareja.

la joaqui haciendo el audio de kari, divas y punto💋 #Karinagarcia #Lajoaqui https://t.co/00AaIt5MWi — C🎀 (@xoxo_cd_) October 3, 2026

La relación tomó estado público cuando Tiago PZK habló con la prensa antes de viajar a Colombia junto con La Joaqui. Allí, el cantante nacido en Monte Grande no evitó las preguntas sobre el vínculo y respondió con una frase que rápidamente se replicó en redes y programas de espectáculos.

“Estamos en pareja, felizmente casados”, afirmó el joven, en tono distendido, al confirmar el romance con la intérprete de “Butakera”. Consultado sobre el inicio de la relación, también aclaró que el vínculo entre ambos no era reciente: “La conozco a ella hace mucho tiempo”.

La declaración instaló el tema en el centro de las conversaciones digitales. Parte de las reacciones apuntó al corto período que, según señalaron los usuarios, habría pasado entre la ruptura de La Joaqui con Luck Ra y la confirmación de su nueva pareja. Otros, en cambio, defendieron la decisión de la cantante de continuar con su vida personal sin dar explicaciones públicas.

La sección de comentarios del video reflejó las posiciones opuestas que generó la publicación. Algunos usuarios cuestionaron la situación y expresaron su rechazo a la relación. “Te la re mandaste”, escribió una persona, en alusión al nuevo romance de la cantante.

También aparecieron mensajes que pusieron en duda la duración del vínculo. “No va a durar ni un mes porque él la va a engañar como hace con todas”, afirmó otra usuaria. En la misma línea, varios internautas cuestionaron que la relación se haya hecho pública con tanta rapidez y sumaron comparaciones con otras parejas que tuvieron amplia repercusión en el mundo del espectáculo.

Frente a esas críticas, un grupo amplio de seguidores de la joven salió a respaldarla. “Vos amaste bien a quien no se lo merecía. Te merecés lo mejor”, escribió una usuaria. Otra persona planteó: “La sociedad no está preparada para ver mujeres fuertes y empoderadas, quieren ver mujeres sufriendo por hombres que no las valoran”.

“La Joaqui, mi maestra, aprendo de ti mucho, amiga”, comentó otra seguidora. El intercambio dejó en evidencia que la publicación no fue recibida de una sola manera: mientras unos cuestionaron las decisiones personales de la cantante, otros defendieron su derecho a iniciar una nueva relación.

La confirmación del romance también derivó en versiones sobre la relación entre Tiago PZK y Luck Ra. Durante la charla con cronistas de Desayuno americano, el artista fue consultado de forma directa sobre si se consideraba “traidor” por estar en pareja con La Joaqui.

“No, ¿cómo me voy a considerar traidor?”, respondió el cantante. Luego aclaró que no consideraba a Luck Ra como un amigo, en una frase que sumó otro elemento a la polémica alrededor del vínculo.

Tiago PZK sostuvo que no buscaba responder para conformar a quienes cuestionaron la relación. “Para serles sincero, no me importa, no tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente”, expresó ante la consulta.

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Durante el encuentro con la prensa en Ezeiza, uno de los cronistas le preguntó a Tiago PZK si La Joaqui se había realizado un tatuaje similar al que él tiene en el rostro. El músico respondió de manera afirmativa con un gesto de la cabeza, sin ofrecer más detalles.

Ese momento abrió otra discusión entre los usuarios. Algunos cuestionaron que un gesto de ese tipo apareciera tan pronto en una relación que recién se había confirmado públicamente. “Si un novio se tatúa algo mío a los 20 días de novios, mínimo le meto una denuncia”, escribió una internauta.

Otro comentario resumió la reacción de parte del público: “Y yo que pensaba que esto no podía ponerse más ridículo”. Entre apoyos, críticas y especulaciones, La Joaqui eligió un video breve y una frase contundente para responder, sin mencionar a nadie de forma directa, a la conversación que rodea su relación con Tiago PZK.