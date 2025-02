La querida periodista y conductora Mariela Fernández, quien durante un tiempo estuvo fuera de la tele por cuestiones vinculadas a su inestabilidad emocional y hasta debió someterse a un largo tratamiento para volver a la pantalla chica, protagonizó una suerte de brote o crisis de nervios esta misma mañana mientras conducía su segmento en Crónica TV. Como producto del suceso, se fue del estudio gritando y maldiciendo a aquellos que le daban órdenes por la "cucaracha".

En un momento, Mariela no estaba en el aire. Quien hablaba era Fabio Vallejo, un reconocido especialista en cuestiones deportivas al que apodan "El Tiburón". Estaba contando que esta noche Boca "se juega la vida" contra Alianza Lima de Perú en un partido que puede significar su continuidad en la Copa Libertadores o el "final de ciclo" de Fernando Gago en caso de una derrota. En ese momento se empezó a escuchar a Mariela despotricando.

"No lo presentó... la puta madre" se oyó de fondo. Segundos después, con "El Tiburón" tratando de disimular la situación y estirando sutilmente para ver si se calmaban los ánimos, se la volvió a escuchar: "Pero cambiame la cucaracha... no me puede cagar a pedos de esta manera". Evidentemente, alguien del control le estaba dando alguna orden o indicación de mala manera, y ella intentaba defenderse.

Pero claro, el tiempo del Vallejo terminó y la cosa volvió a quedar con Mariela y su compañero en pantalla, y allí se desmadró todo. Absolutamente todo. "Muy bien Fabito... A las siete menos cuarto... Maru..." intentó darle paso. Era bien temprano pero los ánimos ya estaban caldeados en el sótano de Garay entre Paseo Colón y Azopardo, allí en el bajo porteño, donde está el histórico edificio del Diario Crónica y donde hace un par de años también desembarcó el canal fundado por el legendario Héctor Ricardo García.

Milei hacete cargo de lo que hiciste, hasta el 2023 en C5N y Crónica había un excelente clima laboral.

Le rompiste la psiquis a Mariela Fernández. pic.twitter.com/vvuoekmk1D — Pablo (@AbogadoDijo) February 25, 2025

En un principio se dio un instante un tanto confuso. Después de un silencio un poco más largo de lo habitual, se la pudo ver a Mariela con "cara de pocos amigos" y tomando la palabra. "23 grados la actual en la ciudad de Buenos Aires y vamos a repasar los accesos... ¡¡Habían dicho la temperatura pero vamos con los accesos!!" gritó.

En ese momento, su compañero intentó calmarla: "No te met..." trató de decirle pero ni siquiera pudo terminar la frase porque Mariela no logró contener su enojo y gritó aun más fuerte. "No se puede laburar así. No se puede laburar así, loco. ¡¡No se puede laburar así!!" y en medio de ese ataque de furia y llanto abandonó el estudio. Mientras tanto, su compañero siguió en la vana tarea de tranquilizarla. "Bueno, tranqui, tranqui no pasa nada mi amor... Son días, son días, todos laburamos mucho... y bueno..." mientras de fondo se seguían escuchando los reclamos de Mariela. Impactante.