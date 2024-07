Marina Señuk anunció en pleno vivo de TN que está embarazada y compartió en la red las primeras fotos de su pancita de cuatro meses.

La comunicadora sorprendió este domingo al aire del noticiero conducido por Paula García y Santiago Dorrego, y anunció con emoción que se convertirá en mamá por primera vez: "Se agranda la familia. No quiero llorar, pero voy a ser mamá".

"Estoy temblando. De una semana a la otra salió la pancita. Ya no me entran los pantalones, quiero que lo sepan, no lo podía ocultar más. Lo oculté re bien, fingí demencia porque hubo descompostura, vómitos, todo...", expresó.

MARINA SEÑUK ANUNCIÓ EN #TN QUE SERÁ MAMÁ 😍 pic.twitter.com/8WYgcJVELo — TV Popular (@TVPopularok) July 28, 2024

"Estoy de cuatro meses, estamos muy felices. Tengo fecha de parto para el 7 de enero. Va a ser capricorniano o capricorniana. ¡Un carácter!", detalló Marina Señuk.

Tras el feliz anuncio, la locutora y licenciada en Recursos Humanos compartió en su cuenta de Instagram un carrete de fotos mostrando su incipiente pancita junto a su esposo, Gastón Adler.