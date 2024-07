La empresaria Wanda Nara confirmó hace dos semanas su separación de Mauro Icardi tras más de una década juntos. “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error”, había expresado la mediática en sus redes sociales.

“No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros en discordia, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior”, había agregado en su comunicado.

Ahora, la conductora, quien se encuentra de vacaciones con sus hijas Isabella y Francesca en Miami, Estados Unidos, subió una imagen suya casi al desnudo. "El sol está fuerte, y eso que uso mucho protector", escribió picante Nara en el epígrafe de la publicación.

Foto: Instagram - @mauroicardi

Y lo que más llamó la atención fue la reacción de su ex, Icardi. El futbolista del Galatasaray replicó la imagen de Wanda en sus historias de Instagram.

Además, a su posteo le agregó un GIF que dice “Ouch” junto al emoji del fuego. ¿Mauro y Wanda están a punto de reconciliarse?