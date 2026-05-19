Un conductor que chocó a dos autos, se negó al test de alcoholemia y terminó detenido después de atacar a trompadas a los policías en La Plata.

La impactante situación ocurrió durante la madrugada sobre la calle 45, entre 8 y 9, a pocos metros de Plaza Italia.

El hombre circulaba a bordo de un Ford Focus blanco y, cuando intentó salir de un estacionamiento, impactó primero contra un Peugeot 208 que estaba estacionado. Luego, al intentar maniobrar en reversa, chocó también contra una camioneta Peugeot Partner.

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La secuencia fue observada por agentes de una patrulla de la Secretaría de Seguridad que se encontraba en la zona y advirtió la conducción irregular del automovilista.

Ante esa situación, los oficiales comenzaron a seguir al vehículo y lograron interceptarlo pocas cuadras después.

Un ebrio atacó a trabajadores de Seguridad en pleno centro de La Plata. Fue en las primeras horas de este domingo en Diagonal 74 entre 45 y 46. Lo habían demorado luego de que chocó a un auto estacionado. Terminó detenido en la Comisaría Primera. pic.twitter.com/Yx8Yb0bjxY — labuenainfo (@Labuenainfo1) May 18, 2026

Cuando se acercaron para solicitarle la documentación y realizarle el test de alcoholemia, el conductor reaccionó de manera violenta.

Según indicaron fuentes del caso, el hombre descendió del auto, comenzó a insultar a los agentes y terminó golpeando al menos a dos policías.

Después de la agresión, escapó corriendo del lugar. Sin embargo, a partir de un operativo coordinado con el Centro de Monitoreo local, los efectivos lograron localizarlo nuevamente en la zona de 11 y 45.

Lejos de calmarse, el conductor volvió a enfrentar a los oficiales. De acuerdo con el portal 0221, comenzó otra vez a insultarlos e incluso atacó a un tercer agente antes de ser reducido.

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Finalmente, otros policías y también amigos del agresor intervinieron para separarlo y controlar la situación. Parte de la secuencia quedó grabada con el celular de una oficial, que registró el episodio “por prevención”, según se escucha en el video.

Como consecuencia del ataque, uno de los efectivos sufrió lesiones en un dedo, mientras que otro recibió golpes aunque sin heridas de gravedad.

El conductor quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de La Plata. Además, se le inició una causa por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. También fue sancionado por negarse a realizar el test de alcoholemia.