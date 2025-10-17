El Tribunal en lo Criminal Nº1 de La Plata ordenó la detención de Agustín Raimondo, dueño de varios medios de La Plata, acusado de cometer lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, además de dos hechos de desobediencia judicial, según consta en la causa Nº8184.

La medida, a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, fue dispuesta por el juez Ramiro Fernández Lorenzo y la auxiliar letrada Mariana Vicente, tras el pedido del fiscal Juan Pablo Caniggia, quien argumentó la existencia de riesgo procesal y peligro de entorpecimiento de la investigación.

De acuerdo con la resolución judicial, se dio por acreditado que Raimondo habría ejercido violencia física, verbal y psicológica contra su ex pareja, Florencia Mascioli, entre 2012 y 2021, causándole un daño psicológico moderado, según las pericias incorporadas al expediente. Los hechos habrían ocurrido en distintos domicilios y lugares de trabajo de la ciudad de La Plata.

El tribunal también tuvo en cuenta dos episodios de desobediencia a medidas judiciales dictadas por el Juzgado de Familia N°6: uno ocurrido en enero de 2023, cuando el acusado publicó mensajes intimidatorios contra la víctima en redes sociales, y otro en noviembre del mismo año, cuando se presentó en el jardín de infantes donde asistía su hija, pese a tener una prohibición de acercamiento vigente.

La víctima se manifestó en redes sociales, donde expresó su alivio por la decisión judicial.

La resolución destaca que el imputado “ha demostrado en reiteradas oportunidades un claro desapego a las normas” y que su conducta “evidencia un riesgo concreto de entorpecimiento probatorio y de amedrentamiento hacia la víctima”.

Por estos motivos, el juez consideró que no existen medidas menos gravosas que aseguren el desarrollo del proceso, por lo que dispuso su inmediata detención y su conversión en prisión preventiva una vez que la medida sea efectivizada.

Raimondo, fue detenido tras entregarse en sede penal y quedó a disposición del Tribunal, que acumula tres causas en su contra (8184, 8185 y 8366).

La orden de detención fue firmada digitalmente y notificada el 15 de octubre de 2025 a las 19:37, según el registro oficial del sistema de notificaciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El hombre, de 38 años, es propietario de diversos medios de comunicación como Cool Radio, el diario digital La Plata 1 y el canal de streaming Miro Stream.