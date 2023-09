La causa en la que se investigó y procesó a una docente de La Plata por un caso de violencia infantil, en la que se la acusa de amordazar y maniatar alumnos en un jardín de infantes, fue elevada a juicio oral. Ahora, la mujer deberá defenderse del delito de "lesiones graves", confirmaron fuentes judiciales. La causa se inició en el año 2019, luego la pesquisa fue archivada, pero los padres de las víctimas solicitaron la revisión de esa medida y el expediente fue reabierto, aunque cambió de fiscalía.

La docente fue identificada como Verónica Dalmasso, quien cumplía funciones en la sala de 4 años del jardín de infantes Nuestra Señora de Fátima, ubicado en calle 75 y 22 de la localidad de Altos de San Lorenzo. Fue procesada por el fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 8 de La Plata quien tras realizar todas las medidas de pruebas del caso solicitó la elevación del expediente a la etapa de juicio, medida que fue avalada por el Juzgado de Garantías 6 a cargo del juez Agustín Crispo.

Puede interesarte

El caso se conoció cuando se viralizó un audio de WhatsApp en el que una nena, alumna del establecimiento, les contaba a sus padres que la maestra los había atado junto a otros compañeros con "cinta que tenía en su escritorio" en los pies y manos y de esa manera ellos estaban "calladitos".

El jardín de infantes de La Plata Nuestra Señora de Fátima, fue el lugar donde se dieron los hechos.

En el audio, la pequeña relata que la docente los ataba cuando "se portaban mal" y que lo hacía durante "un ratito", "hasta que vino Sandra (otra docente) y la retó a ella, a nosotros no".

Desde el colegio todo el tiempo negaron los hechos. Tras el escándalo, el representante legal de la institución declaró : "De acuerdo a la dinámica del jardín, la organización de la sala y lo que cuentan los que trabajan ahí, en principio confiamos, creemos que no sucedió, aunque no podemos afirmar que lo que los nenes dicen no es verdad". No obstante, indicó que el colegio está "a disposición de la justicia para que lo esclarezca".

Mediante pericias oficiales, el fiscal Almirón logró establecer en esta etapa que hubo menores lastimados y esas lesiones estarían directamente relacionadas con las ataduras producidas por la docente que al momento del escándalo llevaba 22 años de trabajo en la institución.