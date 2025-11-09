El joven había recibido dos disparos el 22 de septiembre y falleció el 3 de noviembre tras permanecer internado. Tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas.

Un episodio inusual se registró en el Cementerio de La Plata cuando, durante el funeral de Tiziano Benjamín Videla, un adolescente de 15 años que había muerto tras recibir dos disparos, sus allegados incendiaron una moto junto a su lápida. Las imágenes fueron difundidas en redes sociales.

De acuerdo con medios locales, los presentes arrojaron una moto sobre la tumba del adolescente y la prendieron fuego. El particular entierro se desarrolló en el contexto de un “ritual tumbero” que incluyó una caravana de motos, aceleraciones y disparos al aire.

En el marco del funeral, alrededor de veinte allegados llegaron al cementerio en caravana, realizando contraexplosiones con los escapes de las motos y bocinazos como parte de un ritual de despedida.

Ritual de despedida para un menor fallecido en #LaPlata Se llamaba Tiziano Benjamín Videla, quien recibió tres disparos en el barrio San Carlos. Por el hecho hay un acusado identificado. La víctima estuvo 40 días internada. Dolor en las redes. pic.twitter.com/aC3MwvF3oI — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 6, 2025

El video —que circuló en redes sociales— muestra la motocicleta encendida en llamas mientras suena música de fondo y los presentes bailan alrededor de la escena. El vehículo ardió por completo bajo un árbol, a pocos metros de otras sepulturas, según detalló el personal del cementerio a Nova.

Los trabajadores del cementerio señalaron que, si bien no es extraño encontrar velas, muñecos u otros objetos vinculados a rituales, es la primera vez que se registra un episodio de estas características dentro del predio.

El homicidio de Tiziano Benjamín Videla

Videla tenía antecedentes por robo, encubrimiento y tenencia de armas, según registros judiciales citados por medios locales. Había sido herido en la esquina de 45 y 141, donde las fuerzas de seguridad hallaron un revólver calibre .32 y una vaina servida de 9 milímetros, lo que reforzó la hipótesis de un posible enfrentamiento armado.

El adolescente quedó parapléjico por una lesión medular, permaneció varias semanas internado y murió el 3 de noviembre en el Hospital Alejandro Korn.