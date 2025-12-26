Un hecho de violencia se registró durante la madrugada de Navidad en el barrio San Carlos, en La Plata, cuando un vecino salió de su casa con un machete para enfrentar a un grupo de personas que arrojaba pirotecnia en la zona de calle 50 entre 141 y 142 y terminó rodeado y golpeado en plena calle, tras una discusión que escaló rápidamente.

Según la reconstrucción basada en testimonios vecinales, el detonante del incidente fueron los perros del hombre, que estaban asustados por la cantidad de explosiones. En ese contexto, el vecino salió a la calle y arremetió a puro insulto contra quienes manipulaban la pirotecnia.

De acuerdo con esos relatos, llevaba un machete al momento de increpar al grupo, lo que elevó aún más la tensión en el lugar y derivó en un intercambio verbal cada vez más violento.

La discusión escaló en cuestión de segundos y varias personas rodearon al vecino y lo atacaron a golpes sobre la vereda. La secuencia quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales y generó una fuerte repercusión.

Si hay foto, hay video...#LaPlata 50 e/ 141 y 142. Un vecino salió con un machete y arremetió a puro insulto contra un grupo de personas que arrojaba pirotecnica. El detonante del incidente fueron los perros, que estaban asustados de tantas explosiones. pic.twitter.com/kWjORWdlBu — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 25, 2025

Tras la difusión de las imágenes, volvió a instalarse el debate sobre la convivencia en los barrios y el impacto de la pirotecnia en animales, personas mayores y personas con sensibilidad auditiva.

Según información de medios locales, no hubo intervención policial ni se reportaron heridos ni daños materiales, aunque el episodio dejó un clima de fuerte tensión entre los vecinos de la zona.