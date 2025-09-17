El ladrón de 25 años, con antecedentes penales, fue herido durante la persecución y falleció horas después en el hospital.

Un delincuente de 25 años falleció este martes en La Plata después de ser herido durante un tiroteo con la policía en Tolosa.

Rodrigo Nazareno Delgado Montero había robado una farmacia y fue alcanzado por disparos mientras intentaba escapar en bicicleta. Fue trasladado al Hospital Rossi, donde murió horas después.

Puede interesarte

El hecho ocurrió en la farmacia “Navickas”, ubicada en 7 entre 528 y 529, cuando el delincuente amenazó a una empleada, quien activó la alarma.

Efectivos del Comando de Patrullas La Plata llegaron al lugar y persiguieron al sospechoso, que intentaba escapar en bicicleta mientras portaba un arma. Durante la persecución, disparó contra los policías en dos ocasiones, lo que provocó un enfrentamiento que terminó con su detención y heridas graves.

En la escena se secuestraron el arma utilizada, un morral, dinero en efectivo, una bolsa con cinco proyectiles, una gorra con visera y la bicicleta negra rodado 29 que utilizaba para escapar.

Puede interesarte

Un delincuente con un amplio prontuario y salidas de la cárcel

Delgado Montero contaba con un frondoso prontuario. En octubre de 2018 fue detenido por robo y tenencia ilegal de armas, y en diciembre del mismo año por robo calificado.

Entre 2021 y 2022 estuvo detenido en distintas unidades penales de La Plata y Melchor Romero, siendo liberado en varias ocasiones por distintos delitos.