Un hombre que circulaba a bordo de su caballo en La Plata fue atropellado por un conductor que le provocó una fractura de cadera debido al impacto y luego escapó sin asistirlo.

El brutal episodio ocurrió días atrás, en el cruce de 121 y 67, pero las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad de la zona se conocieron recién en las últimas horas.

De acuerdo al testimonio de la víctima, identificada como Diego Hernán Clavijo, esa tarde se encontraba circulando a caballo por la zona cuando fue atropellado por un vehículo.

La filmación, que logró obtener recién estos días, muestran como el hombre y el animal cayeron sobre el asfalto tras el impacto.

Fue en #LaPlata, el jinete sufrió rotura de caderas. El conductor del rodado solo le preguntó cómo estaba y después se fue.

En ese contexto, el conductor frenó, se bajó del auto y observó la situación a distancia. Inmediatamente, los vecinos se acercaron y comenzaron a asistir a Clavijo. “Este señor me chocó cuando yo cruzaba a caballo ocasionándome una fractura de cadera y se fue sin dejar ningún dato”, lamentó el jinete.

Pocos minutos después del hecho llegó una ambulancia del SAME que lo trasladó al Hospital San Martín. Allí los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y tuvieron que operarlo de urgencia. “Me pusieron varios tornillos”, explicó la víctima.

Más allá del dolor físico, la víctima aseguró que lo que más lo indignó fue la actitud del conductor. “Frenó y se quedó, pero sin acercarse, y en cuanto me llevó la ambulancia se fue”, explicó. Además, cuestionó que la Policía nunca llegó y que el conductor no intentó contactarse con él ni le dejó sus datos.

El caballo, por su parte, no sufrió lesiones de gravedad tras el impacto. Ante la falta de información oficial, Clavijo pidió que quienes hayan sido testigos del violento impacto y puedan aportar datos se comuniquen con el hombre que manejaba el auto.