El hecho ocurrió en las inmediaciones de un consultorio, ubicado en las calles 15 y 67, de La Plata, donde la mujer había concurrido. El efectivo persiguió a los ladrones que escaparon a los tiros.

Una agente de la Policía Bonaerense se enfrentó a una persecución a alta velocidad por las calles de La Plata tras el robo de la motocicleta de su esposa durante la noche del domingo. El episodio concluyó con un intercambio de disparos, cuando los delincuentes, al verse acorralados, abrieron fuego contra las autoridades. Los asaltantes lograron escapar después del tiroteo y actualmente son intensamente buscados.

El hecho ocurrió cuando la esposa del efectivo, de 28 años, se encontraba en un policonsultorio ubicado en la intersección de las calles 15 y 67, en la capital bonaerense. Desde el interior del establecimiento, la mujer notó la presencia de dos sujetos que simulaban ser vendedores ambulantes. En cuestión de minutos, los hombres sustrajeron la motocicleta en la que había llegado y huyeron del lugar.

Al recibir el alerta, el agente policial intervino de inmediato. Ambos iniciaron una búsqueda por la zona, lo que derivó en una persecución por diferentes sectores de La Plata, que se extendió hasta el barrio de Los Hornos. Pese al despliegue y a la veloz reacción, los autores del hecho permanecen prófugos.

Minutos después, un rastrillaje arrojó resultado positivo en la zona de 144 y 77, donde localizaron a los delincuentes desplazándose a bordo del vehículo sustraído.

Una vez cerca de ellos, el efectivo les dio la voz de alto y comenzó a seguirlos. Los asaltantes, al comprender que estaban siendo perseguidos, aceleraron la marcha e intentaron perderse entre las calles de La Plata. Durante la huida, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego y disparó contra el policía y su esposa.

La reacción del uniformado fue inmediata, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. El suceso no arrojó heridos, pero generó un fuerte operativo en la zona tras la fuga de los sospechosos.

Según informó el portal 0221, los testigos afirmaron que los disparos se escucharon en varias cuadras, causando alarma entre los vecinos del lugar. Las autoridades señalaron que la balacera terminó sin lesionados y los agresores escaparon a pie por el sector conocido como la Megatoma de Los Hornos.

Desde el momento del hecho, la Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en los barrios de La Plata y zonas aledañas. Según se pudo saber, la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 del Departamento Judicial La Plata, bajo instrucciones del fiscal Marcelo Romero.