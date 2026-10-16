Un hombre de 48 años quedó detenido este jueves 15 de octubre en La Plata, acusado de asesinar a su pareja de 39 años. Según confesó ante la Policía, el crimen ocurrió el lunes en una casa del barrio Hipódromo. Después, viajó a Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio al cuidado de su hermana y regresó tres días más tarde para entregarse.

El acusado, identificado por sus iniciales como J. M. B., se presentó espontáneamente ante la Policía y admitió haber matado a la mujer, identificada como G. P. M.

A partir de su declaración, los efectivos se dirigieron a una casa ubicada en la calle 39, entre 121 y 122, donde encontraron el cuerpo de la víctima.

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Según informaron fuentes policiales, la mujer presentaba signos compatibles con una asfixia mecánica. Los investigadores preservaron la escena y ordenaron las primeras pericias para reconstruir cómo ocurrió el crimen.

De acuerdo con fuentes consultadas, el acusado habría estrangulado a la mujer en una escalera de la vivienda.

La hipótesis todavía debe ser corroborada mediante las pericias y los resultados de la autopsia, que permitirán determinar la causa de la muerte.

Según el relato del sospechoso, el asesinato ocurrió el lunes 12 de octubre. Sin embargo, la Justicia deberá establecer si esa fecha coincide con las evidencias encontradas en la casa.

El caso provocó conmoción entre los vecinos del barrio Hipódromo, donde este jueves se desplegó un operativo policial.

Otro de los aspectos que investigan las autoridades es lo que ocurrió durante los tres días posteriores al presunto femicidio.

Según declaró el acusado, después de matar a su pareja viajó a Jujuy con su hijo de un año y medio y lo dejó al cuidado de su hermana.

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La información policial indica que esa circunstancia fue corroborada telefónicamente por los investigadores.

Tras regresar a La Plata, el jueves 15 de octubre se presentó ante la Policía y confesó el asesinato.

El hombre quedó detenido y la causa fue caratulada como femicidio. La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 17 de La Plata, encabezada por la fiscal Eugenia Di Lorenzo.

Los investigadores buscan reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias del asesinato. Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del crimen.